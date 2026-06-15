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Otniela Sandu a atras atenția tuturor în parc. Ținuta mulată care i-a pus corpul în valoare

De: Anca Chihaie 15/06/2026 | 08:22
Otniela Sandu a atras atenția tuturor în parc. Ținuta mulată care i-a pus corpul în valoare
Otniela Sandu/Foto: Instagram
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Otniela Sandu continuă să impresioneze prin disciplina și stilul de viață activ pe care îl promovează în mediul online. Cunoscută pentru preocuparea constantă față de sănătate și fitness, influencerița pare să traverseze una dintre cele mai bune perioade din punct de vedere fizic, iar schimbările din ultimele luni nu au trecut neobservate de comunitatea sa de urmăritori.

În ultima perioadă, aparițiile sale din mediul online au stârnit numeroase reacții, mulți observând că vedeta afișează o siluetă mai suplă și un tonus fizic de invidiat. Rezultatele sunt atribuite unui program riguros de antrenamente și unui stil de viață echilibrat, aspecte pe care Otniela le integrează constant în rutina sa zilnică.

Otniela Sandu a atras atenția tuturor în parc

Recent, blondina a fost surprinsă în timpul unei sesiuni de alergare desfășurate într-un parc, unde a atras atenția nu doar prin energia afișată, ci și prin alegerea vestimentară. Pentru activitatea sportivă, aceasta a optat pentru un echipament negru, mulat, care i-a evidențiat formele armonioase și condiția fizică excelentă. Ținuta sport a completat imaginea unei persoane dedicate mișcării și unui stil de viață sănătos.

Foto: social media

Transformarea sa fizică este rezultatul unei perioade în care a pus accent pe activitatea sportivă și pe dezvoltarea personală. În loc să urmărească schimbări rapide, Otniela pare să fi ales un proces bazat pe perseverență și echilibru, iar rezultatele sunt vizibile atât în aspectul său, cât și în energia pe care o transmite.

Pe lângă pasiunea pentru fitness, influencerița este cunoscută și pentru interesul său față de aventură și experiențe care îi testează limitele. În ultimele săptămâni, aceasta a petrecut timp în zone montane, explorând trasee care au presupus efort fizic și rezistență. Astfel de activități fac parte dintr-un stil de viață activ pe care îl promovează constant și care pare să îi ofere motivația necesară pentru noi provocări.

Planurile sale pentru această vară sunt însă mult mai ambițioase. După experiențele acumulate în drumețiile montane din România, Otniela își îndreaptă atenția către una dintre cele mai impresionante destinații pentru iubitorii de aventură: Himalaya.

„Sunt o persoană căreia îi plac provocările, așa că următoarea mea țintă este să ajung în Himalaya și să cuceresc unul dintre vârfurile sale. Ce credeți, voi reuși? Mi-am propus ca vara aceasta să ajung acolo și să transform acest vis în realitate. Dacă aveți sfaturi, recomandări sau experiențe de împărtășit, le primesc cu mare drag!”, a scris Otniela Sandu.

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