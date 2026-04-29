Vine frigul peste România! ANM anunță vreme ca în februarie în plină primăvară

România intră, începând de mâine, 30 aprilie, într-un episod de vreme neobișnuit de rece pentru finalul primăverii, caracterizat prin scăderi semnificative de temperatură, ploi în sud și est, precipitații mixte la munte și intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până pe 2 mai, ora 10:00, potrivit căreia joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu abateri termice de 8–12 grade sub mediile multianuale.

Răcirea se va resimți la nivelul întregii țări, iar temperaturile maxime vor coborî semnificativ sub valorile normale pentru această perioadă.

Cantități importante de precipitații

Scăderea temperaturilor va fi însoțită și de precipitații. Potrivit informării ANM, ploile vor afecta în special sudul și estul țării, unde cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp, iar izolat pot depăși 20 l/mp.

În zonele montane, dar temporar și în dealurile subcarpatice ale Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, sunt prognozate precipitații mixte, sub formă de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare. La altitudini de peste 1.400 de metri, ninsorile vor deveni predominante și se poate depune un strat de zăpadă de 5–8 cm.

Prognozele punctuale confirmă caracterul rece și umed al vremii. În București sunt așteptate ploi în mai multe intervale ale zilei. Temperaturile se vor menține în jurul valorilor de 6–8 grade la orele prânzului.

La Craiova, ploile pot apărea încă din prima parte a zilei. Totodată, ar putea continua până după-amiază, cu temperaturi de aproximativ 7 grade. În Constanța, precipitațiile sunt mai probabile în prima parte a zilei. Valorile termice vor fi cuprinse între 8 și 10 grade. La Brașov, vremea se anunță rece, cu temperaturi între 2 și 7 grade și episoade de ploaie sau averse.

Vântul va amplifica senzația de frig. ANM anunță intensificări temporare în majoritatea regiunilor, cu viteze de 40–45 km/h, iar la munte, în zonele înalte, rafalele pot depăși 60–70 km/h. În nopțile următoare, în special în jumătatea nordică a țării și izolat în celelalte regiuni, se va forma brumă, fenomen ce poate afecta culturile și vegetația sensibilă.

La munte va ninge

La munte, vremea va semăna mai degrabă cu un episod de sfârșit de iarnă. În intervalul 30 aprilie – 2 mai, media temperaturilor maxime va coborî la doar 2–3 grade. Minimele nocturne se vor situa, în general, între -4 și -2 grade.

Local și temporar, între 30 aprilie și 3 mai, vor apărea precipitații slabe cantitativ. Acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1.700 de metri, în timp ce la altitudini mai joase vor predomina ploile.

CITEȘTE ȘI: Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului

30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă