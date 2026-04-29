Acasă » Știri » Vine frigul peste România! ANM anunță vreme ca în februarie în plină primăvară

De: Elisa Tîrgovățu 29/04/2026 | 16:02
România intră, începând de mâine, 30 aprilie, într-un episod de vreme neobișnuit de rece pentru finalul primăverii, caracterizat prin scăderi semnificative de temperatură, ploi în sud și est, precipitații mixte la munte și intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până pe 2 mai, ora 10:00, potrivit căreia joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu abateri termice de 8–12 grade sub mediile multianuale.

Răcirea se va resimți la nivelul întregii țări, iar temperaturile maxime vor coborî semnificativ sub valorile normale pentru această perioadă.

Cantități importante de precipitații

Scăderea temperaturilor va fi însoțită și de precipitații. Potrivit informării ANM, ploile vor afecta în special sudul și estul țării, unde cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp, iar izolat pot depăși 20 l/mp.

În zonele montane, dar temporar și în dealurile subcarpatice ale Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, sunt prognozate precipitații mixte, sub formă de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare. La altitudini de peste 1.400 de metri, ninsorile vor deveni predominante și se poate depune un strat de zăpadă de 5–8 cm.

Sursa foto: Arhivă Cancan

Prognozele punctuale confirmă caracterul rece și umed al vremii. În București sunt așteptate ploi în mai multe intervale ale zilei. Temperaturile se vor menține în jurul valorilor de 6–8 grade la orele prânzului.

La Craiova, ploile pot apărea încă din prima parte a zilei. Totodată, ar putea continua până după-amiază, cu temperaturi de aproximativ 7 grade. În Constanța, precipitațiile sunt mai probabile în prima parte a zilei. Valorile termice vor fi cuprinse între 8 și 10 grade. La Brașov, vremea se anunță rece, cu temperaturi între 2 și 7 grade și episoade de ploaie sau averse.

Vântul va amplifica senzația de frig. ANM anunță intensificări temporare în majoritatea regiunilor, cu viteze de 40–45 km/h, iar la munte, în zonele înalte, rafalele pot depăși 60–70 km/h. În nopțile următoare, în special în jumătatea nordică a țării și izolat în celelalte regiuni, se va forma brumă, fenomen ce poate afecta culturile și vegetația sensibilă.

La munte va ninge

La munte, vremea va semăna mai degrabă cu un episod de sfârșit de iarnă. În intervalul 30 aprilie – 2 mai, media temperaturilor maxime va coborî la doar 2–3 grade. Minimele nocturne se vor situa, în general, între -4 și -2 grade.

Local și temporar, între 30 aprilie și 3 mai, vor apărea precipitații slabe cantitativ. Acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1.700 de metri, în timp ce la altitudini mai joase vor predomina ploile.

CITEȘTE ȘI: Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului

30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regulă nouă în trafic pentru toți românii! Ce trebuie să faci obligatoriu când apare ambulanța
Știri
Regulă nouă în trafic pentru toți românii! Ce trebuie să faci obligatoriu când apare ambulanța
Se modifică sistemul de plată a taxei de pod la Fetești–Cernavodă. Care vor fi tarifele pentru 2026 și ce amenzi riscă șoferii
Știri
Se modifică sistemul de plată a taxei de pod la Fetești–Cernavodă. Care vor fi tarifele pentru 2026 și…
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Cum și-a făcut AVEREA Petrișor Peiu. „Am pornit cu 50.000”. Cum a ajuns la milioane de euro
Gandul.ro
Cum și-a făcut AVEREA Petrișor Peiu. „Am pornit cu 50.000”. Cum a ajuns...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Adevarul
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Click.ro
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
go4it.ro
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Cum și-a făcut AVEREA Petrișor Peiu. „Am pornit cu 50.000”. Cum a ajuns la milioane de euro
Gandul.ro
Cum și-a făcut AVEREA Petrișor Peiu. „Am pornit cu 50.000”. Cum a ajuns la milioane...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regulă nouă în trafic pentru toți românii! Ce trebuie să faci obligatoriu când apare ambulanța
Regulă nouă în trafic pentru toți românii! Ce trebuie să faci obligatoriu când apare ambulanța
Se modifică sistemul de plată a taxei de pod la Fetești–Cernavodă. Care vor fi tarifele pentru ...
Se modifică sistemul de plată a taxei de pod la Fetești–Cernavodă. Care vor fi tarifele pentru 2026 și ce amenzi riscă șoferii
Prințul William și Kate Middleton împlinesc 15 ani de căsnicie. Cum au marcat momentul pe rețelele ...
Prințul William și Kate Middleton împlinesc 15 ani de căsnicie. Cum au marcat momentul pe rețelele sociale
30 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Credincioșii îl prăznuiesc pe unul dintre ...
30 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Credincioșii îl prăznuiesc pe unul dintre cei Doisprezece Apostoli ai Mântuitorului
Luna plină în Scorpion vine cu transformări radicale. Cinci zodii vor fi afectate de această perioadă
Luna plină în Scorpion vine cu transformări radicale. Cinci zodii vor fi afectate de această perioadă
Romeo Vasiloni, mesaj dur pentru Ella și Răzvan. Ce le-a transmis celor doi îndrăgostiți
Romeo Vasiloni, mesaj dur pentru Ella și Răzvan. Ce le-a transmis celor doi îndrăgostiți
Vezi toate știrile