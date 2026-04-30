Prognoza meteo azi, 30 aprilie 2026. România îngheață la final de aprilie: zona unde temperaturile scad sub zero

De: Paul Hangerli 30/04/2026 | 05:30
Frontul atmosferic de azi aduce o răcire semnificativă la nivelul întregii țări, cu temperaturi neobișnuit de scăzute pentru final de aprilie, precipitații frecvente și chiar ninsori la munte, conturând un tablou de vreme rece, instabilă și mohorâtă.

Vremea în România

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire, astfel că valorile termice se vor situa sub mediile obișnuite ale perioadei, devenind chiar deosebit de reci în sudul, centrul și estul țării. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor apărea temporar în Oltenia, urmând ca pe parcursul zilei să se extindă și în Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și izolat în celelalte regiuni, cu o probabilitate mai ridicată în Moldova.

La munte vor predomina precipitațiile mixte, iar la altitudini mari va ninge și se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în vest, sud și sud-est, precum și la munte.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 15 grade, iar cele minime între -5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și aproximativ 7 grade pe litoral. Pe timpul nopții, în nord și izolat în rest, se va forma brumă.

Vremea pe regiuni

Nord și vest
În jumătatea nordică și vestică a țării, vremea va fi închisă și răcoroasă, cu maxime de 10–14 grade și minime de 0–3 grade. Ploile vor apărea pe arii restrânse, iar vântul va avea unele intensificări temporare.

Sud și sud-est
În sud și sud-est, inclusiv în Muntenia și Dobrogea, răcirea va fi mai accentuată. Temperaturile maxime vor fi de 8–12 grade, iar minimele de 2–5 grade. Vor fi perioade cu ploi, mai ales pe parcursul zilei și al serii, iar vântul va sufla moderat, cu rafale ușor intensificate.

Oltenia și sud-vest
În Oltenia și în sud-vest, ploile vor fi mai frecvente, iar valorile termice se vor situa între 9 și 13 grade ziua și 3–6 grade noaptea, conturând o vreme mohorâtă și rece.

Est și nord-est
În est și nord-est, în special în Moldova, probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată. Temperaturile maxime vor ajunge la 9–13 grade, iar minimele vor coborî până la 1–4 grade, cu condiții de brumă pe timpul nopții.

Centrul țării și zona Carpaților
În Transilvania și în zonele montane, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă. Maximele vor fi de 8–12 grade, iar minimele vor coborî frecvent sub 0 grade, până la -5 grade în depresiuni. La munte se vor semnala precipitații mixte și ninsori la altitudini mari.

Dobrogea și zona Mării Negre
Pe litoral, vremea va fi rece și instabilă, cu ploi temporare și temperaturi maxime de 10–13 grade și minime de 5–7 grade, cele mai ridicate din țară.

Vremea în București

Vremea va continua să se răcească accentuat, devenind deosebit de rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, mai ales pe parcursul zilei și al serii. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 35–45 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 8 grade, iar minima între 3 și 4 grade, posibil mai scăzută spre 1 grad în zona periurbană.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca se vor înregistra maxime de 10–11 grade și minime de 1–2 grade.

În Timișoara, maximele vor ajunge la 12–14 grade și minimele la 3–5 grade.

La Iași, temperaturile vor fi de 9–11 grade ziua și 2–4 grade noaptea.

În Craiova, valorile vor varia între 10 și 12 grade ziua și 3–5 grade noaptea.

La Constanța se vor înregistra maxime de 11–13 grade și minime de 6–7 grade,

În Brașov maximele vor fi de 8–10 grade, cu minime ce pot coborî până la -1 grad.

