Vremea se schimbă radical! Aerul polar lovește România chiar înainte de minivacanță

După o perioadă în care România a fost traversată de temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru finalul lunii aprilie, prognoza meteorologică indică o schimbare importantă a regimului termic în următoarele zile. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, care va afecta treptat cea mai mare parte a țării, cu diferențe notabile între regiuni și de la o zi la alta.

Debutul acestei schimbări este așteptat la începutul săptămânii, când în special în sudul țării se vor resimți scăderi semnificative de temperatură. În unele zone, diferența față de zilele anterioare va ajunge chiar și la aproximativ 10 grade Celsius, ceea ce va face ca valorile termice să coboare sub nivelurile specifice perioadei. În timp ce sudul va fi cel mai afectat de această răcire, în celelalte regiuni ale țării regimul termic va rămâne mai apropiat de cel anterior, fără variații la fel de bruște.

Aerul polar lovește România chiar înainte de minivacanță

Pentru ziua de luni, valorile maxime sunt estimate să se încadreze, în general, între 11 și 19 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî în unele zone până la valori negative, putând ajunge la aproximativ -7 grade în regiunile mai reci și la până la 9 grade în restul teritoriului. În anumite zone din nord și centru, dar și local în depresiunile și zonele subcarpatice, în cursul nopții sunt posibile fenomene de brumă.

În capitală, schimbarea de vreme va fi de asemenea resimțită, însă într-o formă ceva mai moderată. După zilele mai calde, temperaturile diurne vor scădea, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maximele vor urca în jurul valorii de 17 până la 19 grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între aproximativ 4 și 7 grade.

Pe parcursul zilei de marți, se anticipează o ușoară creștere a valorilor termice în majoritatea regiunilor, astfel încât temperaturile vor reveni parțial către nivelurile obișnuite pentru finalul lunii aprilie. Totuși, în nordul și nord-estul țării, valorile vor rămâne în continuare sub media climatologică. Cerul va fi variabil, iar în zonele montane și submontane pot apărea înnorări temporare, în special după-amiaza și seara, fiind posibile averse slabe, izolate.

De miercuri, răcirea se va generaliza la nivelul întregii țări. Temperaturile vor coborî sub mediile multianuale specifice perioadei, iar senzația de vreme rece va fi resimțită în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil în vest și nord-vest, însă în restul teritoriului se va menține mai mult acoperit. Vor fi precipitații în sud și est, pe alocuri în centru, iar în celelalte zone doar izolat. În zonele montane vor apărea precipitații sub formă mixtă, iar spre finalul intervalului astfel de fenomene pot fi întâlnite și în unele depresiuni din estul Transilvaniei.

