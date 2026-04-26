Vremea se schimbă radical! Aerul polar lovește România chiar înainte de minivacanță

De: Anca Chihaie 26/04/2026 | 23:53
Cum va fi vremea în România / Sursa foto: Arhivă Cancan

După o perioadă în care România a fost traversată de temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru finalul lunii aprilie, prognoza meteorologică indică o schimbare importantă a regimului termic în următoarele zile. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, care va afecta treptat cea mai mare parte a țării, cu diferențe notabile între regiuni și de la o zi la alta.

Debutul acestei schimbări este așteptat la începutul săptămânii, când în special în sudul țării se vor resimți scăderi semnificative de temperatură. În unele zone, diferența față de zilele anterioare va ajunge chiar și la aproximativ 10 grade Celsius, ceea ce va face ca valorile termice să coboare sub nivelurile specifice perioadei. În timp ce sudul va fi cel mai afectat de această răcire, în celelalte regiuni ale țării regimul termic va rămâne mai apropiat de cel anterior, fără variații la fel de bruște.

Pentru ziua de luni, valorile maxime sunt estimate să se încadreze, în general, între 11 și 19 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî în unele zone până la valori negative, putând ajunge la aproximativ -7 grade în regiunile mai reci și la până la 9 grade în restul teritoriului. În anumite zone din nord și centru, dar și local în depresiunile și zonele subcarpatice, în cursul nopții sunt posibile fenomene de brumă.

În capitală, schimbarea de vreme va fi de asemenea resimțită, însă într-o formă ceva mai moderată. După zilele mai calde, temperaturile diurne vor scădea, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maximele vor urca în jurul valorii de 17 până la 19 grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între aproximativ 4 și 7 grade.

Pe parcursul zilei de marți, se anticipează o ușoară creștere a valorilor termice în majoritatea regiunilor, astfel încât temperaturile vor reveni parțial către nivelurile obișnuite pentru finalul lunii aprilie. Totuși, în nordul și nord-estul țării, valorile vor rămâne în continuare sub media climatologică. Cerul va fi variabil, iar în zonele montane și submontane pot apărea înnorări temporare, în special după-amiaza și seara, fiind posibile averse slabe, izolate.

De miercuri, răcirea se va generaliza la nivelul întregii țări. Temperaturile vor coborî sub mediile multianuale specifice perioadei, iar senzația de vreme rece va fi resimțită în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil în vest și nord-vest, însă în restul teritoriului se va menține mai mult acoperit. Vor fi precipitații în sud și est, pe alocuri în centru, iar în celelalte zone doar izolat. În zonele montane vor apărea precipitații sub formă mixtă, iar spre finalul intervalului astfel de fenomene pot fi întâlnite și în unele depresiuni din estul Transilvaniei.

CITEȘTE ȘI: România, lovită de un val polar: vremea se schimbă brusc. Ce temperaturi ne așteaptă în minivacanța de 1 Mai

Prognoza meteo azi, 26 aprilie 2026. Încălzire în sud și sud-est: temperaturile urcă spre 25°C și aduc o zi de primăvară plăcută

Iți recomandăm
Jo și Lazy Ed, tot mai apropiați! Ce mesaje își trimit cei doi: „Un bărbat care știe să asculte”
Știri
Jo și Lazy Ed, tot mai apropiați! Ce mesaje își trimit cei doi: „Un bărbat care știe să…
Cum a reușit o angajată să fure marfă în valoare de 130.000 de euro dintr-un magazin IKEA. Nimeni nu și-a dat seama ani la rând
Știri
Cum a reușit o angajată să fure marfă în valoare de 130.000 de euro dintr-un magazin IKEA. Nimeni…
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Mediafax
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului
Gandul.ro
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Scenă macabră pe stadionul unui club de tradiție din Germania. Cadavru descoperit după mai multe zile în toaleta arenei
Adevarul
Scenă macabră pe stadionul unui club de tradiție din Germania. Cadavru descoperit după...
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Radu Miruță anunță că MApN va lucra la dezvoltarea unui software pentru drone
Mediafax
Radu Miruță anunță că MApN va lucra la dezvoltarea unui software pentru drone
Parteneri
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer:...
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină și numărau monedele la cumpărături
Click.ro
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină...
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
Digi 24
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea...
Ce înseamnă prețul „0,00” la pompă? Orașele din România unde apar aceste valori?
Promotor.ro
Ce înseamnă prețul „0,00” la pompă? Orașele din România unde apar aceste valori?
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
go4it.ro
Cel mai bun smartwatch ieftin din 2026, ales de Consumer Reports. Preț în România
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă tensiune, bănci, copaci, la pământ. Vezi imaginile dezastrului
Gandul.ro
Moldova e măturată de furtună. Zone întregi au fost luate pe sus. Stâlpi de înaltă...
„Disclosure Day” uimește planeta: Spielberg spune ca nu e doar fictiune. Regizorul declară că ...
„Disclosure Day” uimește planeta: Spielberg spune ca nu e doar fictiune. Regizorul declară că filmul oferă răspunsuri
Sportiva Jessica Long este însărcinată! Surpriză colosală la ecografia de 13 săptămâni
Sportiva Jessica Long este însărcinată! Surpriză colosală la ecografia de 13 săptămâni
Horoscop 27 aprilie 2026. Zodia care se desparte de partener
Horoscop 27 aprilie 2026. Zodia care se desparte de partener
Tragedie în ciclism: Cristian Munoz a murit la 6 zile după accidentarea din Tour du Jura
Tragedie în ciclism: Cristian Munoz a murit la 6 zile după accidentarea din Tour du Jura
Jo și Lazy Ed, tot mai apropiați! Ce mesaje își trimit cei doi: „Un bărbat care știe să asculte”
Jo și Lazy Ed, tot mai apropiați! Ce mesaje își trimit cei doi: „Un bărbat care știe să asculte”
Cum a reușit o angajată să fure marfă în valoare de 130.000 de euro dintr-un magazin IKEA. Nimeni ...
Cum a reușit o angajată să fure marfă în valoare de 130.000 de euro dintr-un magazin IKEA. Nimeni nu și-a dat seama ani la rând
Vezi toate știrile