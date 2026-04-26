Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 26 aprilie 2026. Încălzire în sud și sud-est: temperaturile urcă spre 25°C și aduc o zi de primăvară plăcută

Prognoza meteo azi, 26 aprilie 2026. Încălzire în sud și sud-est: temperaturile urcă spre 25°C și aduc o zi de primăvară plăcută

De: Paul Hangerli 26/04/2026 | 05:30
Ziua de azi va fi caracterizată de vânt puternic în aproape toate regiunile, cu intensificări semnificative mai ales în est și la munte. În ciuda acestui aspect, temperaturile vor fi destul de plăcute, mai ales în sud și sud-est. Noaptea aduce o răcire accentuată în zonele depresionare, unde sunt posibile brume. În ansamblu, o zi de primăvară capricioasă, dominată de vânt, dar cu perioade însorite.

Conform prognozei ANM, vremea  va fi marcată în principal de intensificări ale vântului în aproape toată țara, oferind o zi dinamică, dar cu temperaturi relativ plăcute pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate, în special în nord și est. Spre noapte, vremea se va calma treptat, iar cerul va deveni mai mult senin. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 25°C, iar minimele vor coborî între -7 și 7°C, cu posibile condiții de brumă în unele zone.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest
În nordul și vestul țării, ziua va aduce vânt intens și înnorări trecătoare, cu posibile ploi slabe izolate. Temperaturile maxime vor ajunge la 15–20°C, iar minimele vor coborî spre 0–5°C. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale.

Sud și Sud-Est
În sud și sud-est, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu maxime de 22–25°C. Totuși, vântul va fi prezent pe parcursul zilei, cu rafale de 50–70 km/h. Cerul va fi în general senin sau variabil, iar minimele vor fi cuprinse între 5 și 7°C.

Oltenia și Sud-Vest
Oltenia și sud-vestul vor avea o zi relativ plăcută, cu temperaturi de 20–23°C. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări, iar cerul va rămâne variabil. Noaptea, temperaturile vor coborî spre 3–6°C.

Est și Nord-Est
În est și nord-est, vântul va fi mai puternic, cu rafale de 70–80 km/h și izolat chiar 90 km/h. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe arii restrânse vor apărea ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi de 14–18°C, iar minimele între 1 și 5°C.

Centrul țării și zona Carpaților
În centrul țării, vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de 10–16°C. Vântul va avea intensificări, iar la munte rafalele vor fi foarte puternice, ajungând la 100–120 km/h pe crestele Carpaților Orientali și Meridionali. La altitudini mari vor apărea precipitații mixte. Minimele vor coborî până la -7°C în depresiuni.

Dobrogea și zona Mării Negre
În Dobrogea, vântul va sufla puternic, cu rafale de 70–80 km/h și izolat până la 90 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 20–23°C, iar minimele vor fi între 5 și 7°C. Cerul va fi variabil, fără fenomene semnificative.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi vântoasă pe parcursul zilei, cu rafale de 50–55 km/h. Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, atingând aproximativ 23–24°C. Cerul va fi mai mult senin, iar pe timpul nopții vântul va slăbi, iar minima va coborî spre 6–8°C.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maxime 14–16°C, minime 5-6°C, vânt moderat cu intensificări

Timișoara: maxime 20–22°C, minime 6-8°C, vreme relativ stabilă

Iași: maxime 15–20°C, minime 5-7°C, vânt puternic și înnorări

Craiova: maxime 22–24°C, minime 5–7°C, cer variabil

Constanța: maxime 20–22°C, minime 6–8°C, vânt intens pe litoral

Brașov: maxime 11–19°C, minime 6-7°C, vreme însorită

Tags:

Recomandarea video

