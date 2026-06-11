Un băiețel de doar 7 ani a fost atacat de o maimuță, dar nu a supraviețuit. Cum s-a produs tragedia

O tragedie greu de imaginat a avut loc în Thailanda, unde un băiețel de doar 7 ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat de o maimuță în curtea casei sale. Animalul, pe care familia îl salvase din milă, i-a perforat plămânul, iar copilul nu a mai putut fi salvat, lăsând în urmă o mamă devastată de durere.

O poveste care a pornit ca un act de bunătate pură s-a transformat, din păcate, într-un scenariu de un dramatism greu de descris în cuvinte. O maimuță sălbatică, pe care bunicul copilului o găsise pe drum și o adusese acasă pentru a o îngriji, l-a atacat pe micuț chiar în timp ce se juca în fața casei.

Un băiețel de doar 7 ani a fost ucis de o maimuță

Furia animalului a fost atât de rapidă, încât nimeni din preajmă nu a putut interveni la timp pentru a evita deznodământul fatal. Conform primelor date oferite de anchetatorii de la fața locului, micuțul a început să țipe după ajutor în momentul în care maimuța și-a înfipt colții în pieptul său și l-a trântit la pământ.

Auzind strigătele copilului și zgomotele puternice făcute de maimuță în timpul atacului, rudele au fugit imediat în ajutor. Au reușit să îndepărteze animalul și l-au transportat de urgență pe băiețel la un spital local. Din nefericire, medicii nu l-au mai putut salva, iar micuțul s-a stins din viață din cauza rănilor suferite.

Mama micuțui e devastată

Daranee Srichan, mama băiețelului, în vârstă de doar 27 de ani, a povestit că maimuița i-a performat plămânul și că medicii n-au mai putut face nimic.

„Medicul mi-a spus că fiul meu nu avea nicio șansă de supraviețuire, deoarece mușcătura maimuței i-a perforat plămânul și a atins o zonă vitală”, a spus aceasta.

Bunicul micuțului, cuprins de disperare și de remușcări pentru că salvase maimuța de pe marginea drumului, a luat o decizie care a alertat toate autoritățile: a eliberat-o în munți după ce i-a atacat nepotul.

Prezența unui animal ucigaș în libertate a creat o stare de alertă maximă printre localnici. Ulterior, oamenii legii și autoritățile responsabile cu protecția faunei sălbatice au căutat animalul cu disperare, de teamă că ar putea ataca alți locuitori din satele vecine. În cele din urmă, maimuța a fost găsită și capturată, fiind transportată într-un centru specializat, departe de zonele populate.

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