Veste proastă: Se întoarce iarna! Care sunt orașele din România în care ninge în luna mai, potrivit meteorologilor Accuweather

De: David Ioan 24/04/2026 | 07:45
Iarna revine în luna mai în zonele montane ale României, iar prognoza meteo pentru Predeal arată mai multe episoade de frig, precipitații mixte și chiar ninsori în primele zile ale lunii, potrivit datelor Accuweather.

Calendarul meteo pentru întreaga lună indică o evoluție oscilantă a vremii, cu diferențe mari de temperatură între începutul și finalul perioadei, fenomen caracteristic zonelor de altitudine.

Primele zile din mai sunt cele mai reci, cu temperaturi care coboară până la 0 grade Celsius în timpul nopții și maxime de doar 4–6 grade. În intervalul 1–5 mai, prognoza arată precipitații mixte, iar în unele zile apare simbolul de ninsoare, semn că în zonele montane, inclusiv Predeal, pot apărea episoade de iarnă târzie.

Aceste fenomene sunt favorizate de pătrunderea unui val de aer rece, care menține temperaturile sub pragul obișnuit pentru această perioadă. În același timp, orașele montane precum Sinaia, Bușteni, Azuga, Vatra Dornei sau Borșa se pot confrunta cu condiții similare, având în vedere altitudinea și climatul specific.

Care sunt orașele din România în care ninge în luna mai

După data de 6 mai, vremea rămâne instabilă, dar temperaturile încep să crească treptat. Calendarul meteo arată alternanțe între zile cu ploaie, perioade cu cer variabil și intervale scurte de încălzire.

Maximele urcă spre 10–12 grade în a doua săptămână a lunii, însă nopțile rămân reci, cu valori apropiate de 3–5 grade. Precipitațiile sunt frecvente în prima jumătate a lunii, ceea ce menține un caracter rece și umed al vremii în zonele montane.

În a doua parte a lunii mai, prognoza indică o schimbare vizibilă. Temperaturile cresc constant, ajungând la 15–18 grade în timpul zilei, iar nopțile devin mai blânde. Calendarul arată totuși mai multe zile cu ploaie, semn că instabilitatea atmosferică persistă, dar fără riscul de ninsori. Spre finalul lunii, vremea se stabilizează, cu mai multe zile însorite și temperaturi apropiate de normalul perioadei.

