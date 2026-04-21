Vreme rece și ploi în România. ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte

De: David Ioan 21/04/2026 | 11:03
Vremea din România se menține rece pentru această perioadă, cu precipitații și vânt intens în mai multe regiuni ale țării.

În următoarele zile, înnorările vor fi frecvente, iar ploile vor apărea local în est și pe arii restrânse în restul teritoriului, cu cantități ce pot depăși izolat 10–15 l/mp în nord și nord-est.

În zonele montane, în special în Carpații Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 5–10 cm, în timp ce la altitudini mari din Meridionali și Occidentali va continua să ningă.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, unde rafalele pot atinge 70–80 km/h, iar local în est și sud vitezele vor ajunge la 40–50 km/h. Temperaturile minime vor coborî frecvent între 1 și 10 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei pot ajunge până la -5 grade. În multe zone din vest, centru și nord se vor semnala condiții de ceață și brumă.

Ziua de miercuri va aduce o răcire accentuată, cu temperaturi diurne cu 5–8 grade sub mediile multianuale, maximele urmând să se situeze între 7 și 19 grade, cele mai ridicate valori fiind în Oltenia.

Ploile vor fi mai consistente în sud și centru, unde se pot acumula 10–15 l/mp și izolat peste 20 l/mp. În Transilvania, Moldova și zonele subcarpatice vor apărea precipitații mixte, iar la munte va ninge.

Joi, vremea rămâne rece, cu maxime între 8 și 16 grade și minime între -5 și 7 grade. În sud, sud-vest și centru vor fi înnorări și precipitații slabe, iar la altitudini mari va continua să ningă. Noaptea cerul se va degaja în cea mai mare parte a țării.

Vineri, vântul va fi puternic în nord, nord-est, centru și la munte, iar pe parcursul zilei vor fi înnorări și ploi slabe pe alocuri în nord și est. Temperaturile vor fi în creștere față de zilele precedente, cu maxime între 10 și 18 grade și minime între 0 și 8 grade, însă valorile rămân ușor sub cele normale pentru finalul lunii aprilie.

În București, vremea va fi rece, cu cer temporar noros și ploi slabe miercuri, când se vor acumula 5–10 l/mp. Maximele vor fi de 14–15 grade, iar minimele de 4–5 grade. Joi și vineri cerul va deveni variabil, vântul va fi moderat, iar temperaturile vor urca treptat spre 17–18 grade.

CITEŞTE ŞI: Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România

România, lovită de un val de aer rece. Ploi, lapoviță și ninsori: ”Temperaturile vor coborî sub 0 grade”

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Știri
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul
Știri
Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Mediafax
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Joburi false generate cu AI: capcana care păcălește tot mai mulți candidați pe piața muncii
Mediafax
Joburi false generate cu AI: capcana care păcălește tot mai mulți candidați pe...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aceste trei zodii vor începe un nou capitol spectaculos din viață la finalul lui aprilie. Problemele lor se vor rezolva și vor găsi curajul de a lua totul de la capăt
Click.ro
Aceste trei zodii vor începe un nou capitol spectaculos din viață la finalul lui aprilie....
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
Digi 24
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la...
Haos în trafic după explozia de la CET Vest. Semafoarele nu mai funcționează în intersecții importante din București
Promotor.ro
Haos în trafic după explozia de la CET Vest. Semafoarele nu mai funcționează în intersecții...
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 cutii! Răspunsul îți va spune dacă ești sau nu un om de ...
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 cutii! Răspunsul îți va spune dacă ești sau nu un om de succes la locul de muncă
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Christina Applegate rupe tăcerea după zvonurile despre internarea sa în spital. Ce spune actrița ...
Christina Applegate rupe tăcerea după zvonurile despre internarea sa în spital. Ce spune actrița despre starea ei de sănătate
Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul
Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul
Cine sunt nașii de cununie ai Andreei Bălan? Aurelian Temișan, cel care a ”nășit-o” prima dată, ...
Cine sunt nașii de cununie ai Andreei Bălan? Aurelian Temișan, cel care a ”nășit-o” prima dată, nu a fost prezent
Ținuta Andreei Bălan de la cununia cu Victor Cornea, criticată dur: ”Puțină decență nu strică”
Ținuta Andreei Bălan de la cununia cu Victor Cornea, criticată dur: ”Puțină decență nu strică”
Vezi toate știrile