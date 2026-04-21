Vreme rece și ploi în România. ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte

Vremea din România se menține rece pentru această perioadă, cu precipitații și vânt intens în mai multe regiuni ale țării.

În următoarele zile, înnorările vor fi frecvente, iar ploile vor apărea local în est și pe arii restrânse în restul teritoriului, cu cantități ce pot depăși izolat 10–15 l/mp în nord și nord-est.

Vreme rece și ploi în România

În zonele montane, în special în Carpații Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 5–10 cm, în timp ce la altitudini mari din Meridionali și Occidentali va continua să ningă.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, unde rafalele pot atinge 70–80 km/h, iar local în est și sud vitezele vor ajunge la 40–50 km/h. Temperaturile minime vor coborî frecvent între 1 și 10 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei pot ajunge până la -5 grade. În multe zone din vest, centru și nord se vor semnala condiții de ceață și brumă.

Ziua de miercuri va aduce o răcire accentuată, cu temperaturi diurne cu 5–8 grade sub mediile multianuale, maximele urmând să se situeze între 7 și 19 grade, cele mai ridicate valori fiind în Oltenia.

Ploile vor fi mai consistente în sud și centru, unde se pot acumula 10–15 l/mp și izolat peste 20 l/mp. În Transilvania, Moldova și zonele subcarpatice vor apărea precipitații mixte, iar la munte va ninge.

ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte

Joi, vremea rămâne rece, cu maxime între 8 și 16 grade și minime între -5 și 7 grade. În sud, sud-vest și centru vor fi înnorări și precipitații slabe, iar la altitudini mari va continua să ningă. Noaptea cerul se va degaja în cea mai mare parte a țării.

Vineri, vântul va fi puternic în nord, nord-est, centru și la munte, iar pe parcursul zilei vor fi înnorări și ploi slabe pe alocuri în nord și est. Temperaturile vor fi în creștere față de zilele precedente, cu maxime între 10 și 18 grade și minime între 0 și 8 grade, însă valorile rămân ușor sub cele normale pentru finalul lunii aprilie.

În București, vremea va fi rece, cu cer temporar noros și ploi slabe miercuri, când se vor acumula 5–10 l/mp. Maximele vor fi de 14–15 grade, iar minimele de 4–5 grade. Joi și vineri cerul va deveni variabil, vântul va fi moderat, iar temperaturile vor urca treptat spre 17–18 grade.

CITEŞTE ŞI: Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România

România, lovită de un val de aer rece. Ploi, lapoviță și ninsori: ”Temperaturile vor coborî sub 0 grade”