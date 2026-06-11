Trei membri ai clanului Duduianu, arestați preventiv! Ce au decis judecătorii de la Tribunalul București

Trei membri ai clanului Duduianu au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un al patrulea a fost plasat sub control judiciar. Dosarul instrumentat de DIICOT vizează acuzații grave de trafic de persoane.

Potrivit anchetatorilor, începând din anul 2024, inculpații ar fi racolat mai multe femei pe care ulterior le-ar fi obligat să practice prostituția în străinătate, în special în Germania și în Țările de Jos.

Trei membri ai clanului Duduianu, arestați preventiv

Victimele ar fi fost supuse în mod repetat unor acte de violență, amenințări și constrângeri, fiind ținute sub control de membrii grupării pe o perioadă de aproximativ un an. Autoritățile susțin că întreaga activitate ar fi fost organizată ca parte a unei rețele infracționale bine structurate, în care fiecare membru avea un rol bine definit.

După reținerea lor, suspecții au fost prezentați Tribunalului București, unde judecătorii au decis arestarea preventivă pentru trei dintre aceștia. Pentru al patrulea inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar. Avocații apărării au anunțat că vor contesta decizia de arestare preventivă, susținând că probele ar trebui reevaluate în fazele următoare ale anchetei.

Moartea lui Emi Pian a declanșat tensiuni interne

Persoanele vizate în acest dosar sunt apropiate de fostul lider al clanului Duduianu, cunoscut sub numele de Emi Pian, o figură centrală a lumii interlope din București, decedat în anul 2020 în urma unui conflict violent izbucnit în timpul unei partide de jocuri de noroc. Moartea acestuia a avut un impact major asupra structurii clanului, declanșând tensiuni interne și o serie de conflicte care au atras atenția autorităților.

Ulterior, anchetele și evenimentele violente au contribuit la fragmentarea grupării, mai mulți membri ajungând fie în arest, fie în situații tragice, inclusiv decese în circumstanțe controversate. Un alt lider al clanului, Laurențiu Duduianu, a murit în penitenciarul Jilava în urma unui stop cardiorespirator, fapt care a alimentat și mai mult atenția publică asupra acestei structuri infracționale.

De-a lungul anilor, membrii clanului Duduianu au fost vizați în mai multe dosare penale, fiind acuzați de fapte precum șantaj, cămătărie, tâlhărie și alte infracțiuni asociate criminalității organizate. Anchetele actuale sugerează că, în ciuda acestor acțiuni ale autorităților, unele activități ilegale ar fi continuat în forme diferite, inclusiv în afara țării.

Cazul rămâne în atenția DIICOT, iar ancheta este în desfășurare, urmând să fie administrate noi probe și audieri pentru a stabili cu exactitate gradul de implicare al fiecărei persoane cercetate.

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