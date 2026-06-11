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Moment neașteptat la nunta lui Peter Phillips: Kate Middleton, față în față cu fostul iubit. Cum a reacționat

De: Daniel Matei 11/06/2026 | 15:09
Moment neașteptat la nunta lui Peter Phillips: Kate Middleton, față în față cu fostul iubit. Cum a reacționat
Sursa foto: Profimedia
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Un moment discret, dar notat de presa internațională, a avut loc la nunta lui Peter Phillips cu Harriet Sperling, unde Kate Middleton a participat alături de Prințul William.

Potrivit PEOPLE, Prințesa de Wales s-a aflat față în față cu unul dintre foștii săi iubiți din perioada universitară, Rupert Finch, în cadrul evenimentului desfășurat la All Saints Church din Kemble, Gloucestershire.

Kate Middleton, față în față cu fostul iubit

Kate a avut o relație scurtă cu Rupert în perioada studiilor la Universitatea St. Andrews din Scoția, când viitoarea prințesă era în primul an, iar Rupert în ultimul an de studii. Relația lor a fost chiar recreată în sezonul al șaselea și ultimul al serialului „The Crown”. Totuși, povestea de dragoste nu a durat, iar Kate a început ulterior o relație cu Prințul William, după ce s-au cunoscut la aceeași universitate.

În ciuda despărțirii, întâlnirea de la nunta lui Peter și Harriet nu a părut una stânjenitoare. Dimpotrivă, cei doi ar fi rămas în relații bune, iar Rupert a fost chiar invitat și la nunta regală a lui William și Kate.

Rupert Finch nu a fost singurul fost iubit prezent la nuntă

Potrivit sursei citate, Rupert nu a fost singurul fost partener prezent la nunta regală din 2011. Și fostul iubit al lui Kate, Willem Marx, a participat la eveniment, în timp ce Prințul William a invitat, de asemenea, mai multe foste iubite, printre care Arabella Musgrave, Jecca Craig, Olivia Hunt și Carly Massy-Birch.

Rupert Finch a participat la ceremonie alături de soția sa, Lady Natasha Rufus Isaacs, co-fondatoare a brandului Beulah London, o etichetă de modă preferată frecvent de Prințesa de Wales. Prezența celor doi a atras atenția și printr-un detaliu vestimentar: soția lui Finch a îmbrăcat o rochie purtată anterior chiar de Kate Middleton, un gest remarcat de invitați și comentatori de modă.

Evenimentul a reunit numeroși membri ai Familiei Regale Britanice, inclusiv Prințul William, Prințesa Anne, dar și alți invitați apropiați ai familiei. Nunțile regale sunt cunoscute pentru astfel de întâlniri „neprevăzute”, în care foști parteneri ajung să participe la același eveniment social, fără incidente.

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