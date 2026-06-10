Kate Middleton, din nou în centrul atenției la o nuntă regală. Ținuta care a stârnit discuții

Kate Middleton a atras toate privirile la nunta lui Peter Phillips și Harriet Sperling, desfășurată în Cotswolds, unde apariția sa a fost intens comentată atât pentru eleganță, cât și pentru o posibilă „încălcare” a unei reguli nescrise de etichetă.

Prințesa de Wales a participat la eveniment alături de Prințul William, alegând o ținută într-o nuanță foarte deschisă de crem, formată dintr-o rochie midi din tweed semnată Roland Mouret, o pălărie tip boater creată de Jane Taylor și accesorii în tonuri neutre, potrivit PEOPLE.

Deși ținuta a fost lăudată pentru rafinament și simplitate, nuanța apropiată de alb a generat dezbateri în mediul online, având în vedere regula nescrisă conform căreia albul este rezervat miresei.

Ținuta a stârnit unele controverse

În mod tradițional, invitații la nunți evită această culoare pentru a nu concura vizual cu mireasa, iar orice abatere de la această regulă poate deveni subiect de controversă.

Totuși, mai multe publicații internaționale au subliniat că alegerea lui Kate Middleton nu este considerată o încălcare clară a etichetei, mai ales în contextul unui eveniment familial mai relaxat și al paletei cromatice generale purtate de invitați.

Ținuta a fost completată de pantofi asortați și un plic din rafie, într-un ansamblu minimalist, dar sofisticat. Stilul ales reflectă preferința Prințesei de Wales pentru apariții discrete la evenimentele de familie, evitând ținutele care ar putea eclipsa mireasa.

În presa de modă, astfel de alegeri sunt frecvent interpretate ca parte din strategia ei vestimentară, bazată pe echilibru, eleganță și respectarea protocolului regal.

Nu este prima dată când ținutele lui Kate Middleton sunt atent analizate

Kate Middleton a mai fost în centrul atenției pentru alegeri vestimentare similare la nunți regale. De-a lungul anilor, ținutele sale au fost atent analizate, mai ales când a purtat tonuri foarte deschise sau pastelate.

Chiar și așa, imaginea publică a Prințesei de Wales rămâne asociată cu eleganța clasică și cu o atenție constantă la detalii, fiecare apariție fiind rapid preluată și discutată de presa internațională.

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