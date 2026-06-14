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Cum arată Codruța Filip în costum de baie? Cântăreața rar s-a expus într-o astfel de ținută

De: Denisa Crăciun 14/06/2026 | 22:23
Cum arată Codruța Filip în costum de baie? Cântăreața rar s-a expus într-o astfel de ținută
Cum arată Codruța Filip în costum de baie/ sursa foto: social media
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Codruța Filip a devenit din ce în ce mai prezentă în mediul online după divorțul de Valentin Sanfira. Aceasta și-a petrecut timpul liber alături de prietenele ei la unul dintre cele mai mari centre de wellness și relaxare din România. Mai mult decât atât, a apărut într-o ipostază în care rar o văd urmăritorii ei.

Codruța Filip este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Ea este apreciată datorită prestațiilor sale, dar și a participării la emisiunea Desafio: Aventura. Revenită acasă, aceasta a dat vestea că a divorțat de Valentin Sanfira, iar asta a surprins întreaga sa comunitate din online. Cu toate acestea, a continuat să fie activă pe rețelele de socializare. Recent, vedeta a ieșit cu prietenele ei la piscină și s-a postat în costum de baie.

Cum arată Codruța Filip în costum de baie

Codruța Filip pare să se bucure de libertate mai mult ca oricând. După ce s-a separat de Valentin Sanfira, cântăreața s-a concentrat pe proiectele muzicale, concertele pe care le avea de onorat, dar s-a și distrat pe cinste. Aceasta a devenit și mai activă pe rețelele de socializare, acolo unde se postează în diferite ipostaze cu zâmbetul pe buze.

Ea profită la maximum de timpul ei liber, așadar în acest weekend și-a luat prietenele și s-a dus direct la piscină. Cu un cocktail în mână, Codruța a zâmbit la cameră. Aceasta era chiar în costum de baie, o ținută în care rar postează în mediul online. A făcut o excepție, a afișat o siluetă tonifiată și un bronz discret, semn că s-a relaxat sub razele soarelui. Aceasta a optat pentru un costum de baie format din trei piese, având pe ea și un pareo asortat.

Cum arată Codruța Filip în costum de baie/ sursa foto: social media
Cum arată Codruța Filip în costum de baie/ sursa foto: social media

Ce mesaj a scris Codruța Filip pe Instagram

Alături de imagine, solista a scris și un mesaj inedit. Aceasta a sugerat că își dorește doar să se distreze alături de prietenele ei. În plus, în grupul său de fete cu care a ieșit se numără o altă artistă cunoscută din țara noastră. Este vorba de Anda Adam.

Girls Just Wanna Have Fun („Fetele vor doar să se distreze”) a scris Codruța Filip pe Instagram.

VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat cu prietenii lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Cine i-a rămas loial: „Pot să îi număr pe degete”

Codruța Filip dezvăluie cine i-a fost sprijin în cele mai grele momente. După divorțul de Valentin Sanfira, artista a început un nou capitol!

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