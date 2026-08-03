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Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună. Unde au apărut cei doi

De: Denisa Crăciun 03/08/2026 | 22:39
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună. Unde au apărut cei doi
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună/ sursa foto: social media
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Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au ales să meargă pe drumuri separate. Cu toate acestea, ultima ediție a emisiunii ”Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” îi are în prim-plan pe cei doi. Apariția lor a fost una surprinzătoare, cu atât mai mult că filmările sunt de pe vremea când formau un cuplu.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au apărut din nou împreună. De această dată, cei doi pot fi văzuți la show-ul de pe Antena 1, prezentat de Nea Mărin, care i-a pus la treabă pe cei doi. Aceștia au acceptat provocarea în perioada în care încă formau un cuplu, însă abia acum se difuzează imaginile.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună

În cadrul ediției de luni, 3 august, Bogdan de la Ploiești a explicat că este pregătit pentru toate obstacolele care ar putea apărea și că va trece cu bine peste probele la care îi va supune Nea Mărin. De asemenea, a fost foarte entuziasmat să participe alături de fosta sa parteneră, Cristina Pucean.

Sper ca oamenii să fie bucuroși să ne vadă în toate contextele și să simtă energia noastră pozitivă, a declarat Bogdan de la Ploiești, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, pe Antena 1.

Totodată, dansatoarea a spus cât de bucuroasă este să facă echipă cu Bogdan, cu atât mai mult că și-a dorit de mult timp să participe la acest show.

Chiar mi-am dorit mult de tot să ajung aici și a fost un amalgam de sentimente: aș merge, dar mi-e frică de Nea Mărin, dar aș vrea și să arăt ce pot, a spus Cristina Pucean.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună/ sursa foto: captură Antena 1
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună/ sursa foto: captură Antena 1

Bogdan și Cristina s-au despărțit înainte de difuzarea emisiunii

În perioada în care s-a filmat emisiunea, cei doi erau împreună. Deși relația lor a evoluat rapid, cei doi au decis la finalul anului 2025 să se despartă definitiv. În prezent, manelistul formează un cuplu cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu. Aceștia par mai fericiți ca niciodată, iar lucrurile dintre ei devin din ce în ce mai serioase.

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