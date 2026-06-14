Generația Z adoră filmele de groază. Experții spun că realitatea i-a speriat deja suficient

Crize economice, pandemie, schimbări climatice și violență în școli. Pentru mulți tineri din Generația Z, viața reală este deja suficient de înfricoșătoare. Tocmai de aceea, spun specialiștii, filmele horror moderne au devenit una dintre formele lor preferate de divertisment, abordând teme care reflectă anxietățile și provocările cu care se confruntă zi de zi.

De ce filmele horror au devenit atât de populare printre tineri

Pentru cei născuți între aproximativ 1997 și 2012, ultimii ani au fost marcați de numeroase evenimente traumatizante. Criza financiară din 2008, pandemia de COVID-19, schimbările climatice, atacurile armate din școli și incertitudinea economică au făcut parte din realitatea lor încă din copilărie.

Potrivit terapeutei Lauren Cook, autoarea cărții „Generation Anxiety: A Millennial and Gen Z Guide for Staying Afloat in Uncertain Times”, acest context a schimbat și modul în care tinerii consumă filme de groază.

„Genul horror s-a schimbat odată cu Generația Z. Acum explorează teme întunecate din viața reală, nu doar sânge și violență”, explică specialista.

Filmele care vorbesc despre anxietățile unei generații

Două dintre cele mai recente succese ale genului sunt „Obsession” și „Backrooms”, producții care au atras masiv publicul tânăr.

„Obsession”, regizat de creatorul de conținut Curry Baker, spune povestea unui tânăr care recurge la o forță supranaturală pentru a cuceri fata pe care o iubește. Dincolo de elementele horror, filmul explorează și fenomenul „red pill”, o ideologie online care susține că societatea modernă îi dezavantajează pe bărbați și promovează revenirea la valorile tradiționale.

La rândul său, „Backrooms”, regizat de cineastul din Generația Z Kane Parsons, abordează teme precum izolarea, trauma și sentimentul de blocaj existențial. Filmul îl are în distribuție pe Chiwetel Ejiofor și este inspirat din seria virală creată de Parsons pe YouTube.

O generație care preferă sinceritatea în locul optimismului forțat

Lauren Cook consideră că tinerii apreciază faptul că filmele horror nu încearcă să îndulcească realitatea.

„Le place sinceritatea pe care o oferă genul horror. Nu încearcă să ascundă lucrurile neplăcute și nu le îmbracă într-un zâmbet fals”, spune terapeuta.

Potrivit acesteia, Generația Z este mai dispusă decât generațiile anterioare să accepte discuțiile despre suferință, anxietate și probleme sociale.

Datele confirmă tendința

Popularitatea genului horror în rândul tinerilor este susținută și de statistici.

Un raport publicat de compania de cercetare Statista arată că 91% dintre consumatorii din Generația Z urmăresc filme sau seriale horror, cel mai ridicat procent dintre toate generațiile analizate.

Potrivit specialistei Cathy Boxall, director global de entertainment în cadrul agenției Dentsu, filmele horror reprezintă deja 17% din vânzările de bilete de cinema din America de Nord, comparativ cu doar 4% în urmă cu un deceniu.

Succes uriaș la box office

Studiourile de film profită din plin de interesul noii generații.

„Backrooms”, produs de A24, a încasat aproximativ 80 de milioane de dolari în America de Nord și 120 de milioane de dolari la nivel mondial în weekendul lansării. Kane Parsons a devenit astfel cel mai tânăr regizor din istoria Hollywoodului care a avut un film pe primul loc în box office-ul american.

În același timp, „Obsession”, realizat cu un buget de doar 750.000 de dolari, a depășit încasări de aproape 150 de milioane de dolari la nivel global.

Horrorul reflectă fiecare generație

Experții spun că fiecare generație și-a avut propriul tip de filme de groază.

În anii ’70 au dominat filmele slasher, în anii ’80 și ’90 au apărut producții influențate de panica legată de ocultism, iar în anii 2000 au devenit populare filmele cu zombi, considerate de mulți o reflecție a climatului generat de războiul împotriva terorismului.

Pentru Generația Z, horrorul este strâns legat de problemele sociale, anxietatea și incertitudinea viitorului.

„Generația Z este foarte preocupată de problemele sociale, iar filmele horror reușesc să integreze perfect aceste teme”, explică analista de film Kaitlyn Ruano.

Rețelele sociale amplifică fenomenul

Succesul unor producții precum „Backrooms” și „Obsession” este alimentat și de rețelele sociale.

Generația Z consumă conținut diferit față de generațiile anterioare, fiind atrasă de povești complexe care generează teorii, dezbateri și analize online.

„Generația Z adoră să analizeze fiecare detaliu al unui film. Am crescut cu eseuri video pe YouTube și cu analize culturale permanente”, spune Ruano.

Evadarea din realitate are acum o altă formă

Pentru mulți tineri, filmele optimiste și poveștile perfecte din anii ’90 și 2000 nu mai oferă aceeași formă de evadare.

„Când vezi personaje care termină facultatea și obțin imediat un job extraordinar, ajungi să te întrebi dacă viața era într-adevăr atât de simplă atunci”, spune Ruano.

În schimb, filmele horror care explorează anxietatea, nesiguranța și dificultățile lumii moderne par mai autentice pentru o generație care s-a maturizat într-o perioadă marcată de crize și schimbări constante.

Pentru Generația Z, monștrii de pe ecran sunt adesea mai ușor de înfruntat decât problemele din viața reală.

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