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Au divorțat în secret, după 14 ani de mariaj? Influencera este devastată: „Mi-a frânt inima, dar încă îl iubesc”

De: Irina Maria Daniela 15/06/2026 | 08:10
Au divorțat în secret, după 14 ani de mariaj? Influencera este devastată: „Mi-a frânt inima, dar încă îl iubesc”
Au divorțat în secret, după 14 ani de mariaj? Sursa foto: Pexels.com
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Influencera Jen Hamilton a dat de înțeles publicului de pe rețelele sociale că mariajul ei de 14 ani a ajuns la final. În urma unei postări triste, fanii și-au dat rapid seama că este posibil ca Jen și Brian Hamilton să fi divorțat în secret. Cuplul a mai avut probleme în urmă cu 4 ani, când au decis să ia o „pauză” care, la vremea respectivă, spun ei că le-a prins bine.

Jen Hamilton a divorțat în secret?

Influencera a publicat un mesaj emoționant, dar extrem de trist, pe rețelele sociale. În el lasă să se înțeleagă că Brian Hamilton i-a frânt inima și cei doi s-au separat. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unui clip video publicat pe TikTok, în care Jen plângea și ruga presa să nu contacteze pe nimeni legat de subiect, ci să o lase să sufere în tăcere până când o să se simtă mai bine.

Influencera Jen Hamilton s-a despărțit de soțul ei. Sursa foto: Instagram

„Ziua 1: complet devastată. Vă rog să nu încercați să contactați pe nimeni în numele meu. Asta ar face totul mult mai rău pentru mine. Vă rog doar să mă lăsați să-mi trăiesc durerea. Inima mea este complet sfâșiată. Mi-a frânt inima, dar încă îl iubesc cu toate bucățile”, a scris ea, alături de un videoclip în care plângea.

Un fan i-a adresat influencerei o întrebare despre divorț, iar ea i-a răspuns: „Pur și simplu nu am fost niciodată suficientă pentru el.”

Cei doi s-au despărțit și în 2022

Din păcate, nu este primul hop prin care cuplul a trecut. Jen și Brian Hamilton s-au separat și în 2022. Influencera a făcut anunțul tot pe rețelele sociale, numind acea etapă „cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat vreodată”.

„Mi-am legat întreaga identitate de faptul că sunt soție și mamă”, a spus ea. „În afară de asta, nu știam cine sunt.”

Cine este Jen Hamilton?

 

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Influencera este asistentă de nașteri, mama a doi copii – Ellis și Luke, creatoare de conținut și autoarea cărții „Birth Vibes: Stories and Strategies for an Empowered Birth”.

Jen și Brian s-au cunoscut în timp ce lucrau împreună ca și consilieri într-o tabără de vară pentru copii cu boli terminale și cronice din Carolina de Nord. După ce au aflat că au terminat aceeași universitate, Liberty University, cei doi au început să se întâlnească.

Cine este soțul lui Jen Hamilton?

Cei doi s-au căsătorit în august 2012, când Jen era deja însărcinată cu primul lor copil.

„Pe 4 august facem 13 ani. Nu a fost întotdeauna ușor sau plăcut și a existat chiar un moment în care nu credeam că vom reuși. Dar sunt recunoscătoare că ne-am refăcut familia și că am mers mai departe. Social media este falsă. Nu credeți oamenii care par că au totul pus la punct. Nimeni nu are”, a scris Jen într-o postare din martie 2025 despre nunta lor.

Bărbatul este un iubitor de natură, pasionat de „bushcraft, sporturi în aer liber” și de „găsirea frumuseții în momentele simple”. Brian nu a mai fost activ pe rețelele sociale din 2021, dar în videoclipurile mai vechi apare explorând natura alături de fiul său cel mare.

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