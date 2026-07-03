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România, lovită de furtuni! Cod roșu de vreme extremă și trafic îngreunat pe A3

De: Anca Chihaie 03/07/2026 | 19:46
România, lovită de furtuni! Cod roșu de vreme extremă și trafic îngreunat pe A3
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Mai multe regiuni din România sunt vizate după ce meteorologii au emis avertizări de ultimă oră privind manifestări extreme ale instabilității atmosferice. Mai multe județe se află sub incidența unor coduri de vreme severă, iar autoritățile au activat sistemul de avertizare pentru populație în zonele unde fenomenele meteo au atins un nivel ridicat de intensitate.

Ploile abundente, rafalele puternice de vânt, grindina și descărcările electrice au afectat numeroase localități, în timp ce circulația rutieră a devenit dificilă pe mai multe drumuri importante din țară. Printre cele mai afectate sectoare se numără și autostrada A3, unde vizibilitatea a fost redusă considerabil din cauza precipitațiilor torențiale, iar șoferii au fost nevoiți să circule cu prudență sporită.

Cod roșu de vreme extremă și trafic îngreunat pe A3

Fenomenele meteo s-au intensificat rapid în cursul după-amiezii, iar instabilitatea atmosferică a determinat apariția unor celule de furtună capabile să producă cantități importante de apă într-un interval foarte scurt. În multe zone, acumulările de precipitații au crescut rapid, existând riscul producerii de scurgeri importante pe versanți, băltiri și inundații locale.

„RO-ALERT: Alertă Extremă. Averse torențiale care vor acumula 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (60…70 km/h), vijelie, grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…4 cm). Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție!”, potrivit autorităților.

Cele mai severe avertizări au vizat mai multe localități din județul Dolj, unde a fost instituit cod roșu de vreme severă imediată. În aceste zone au fost prognozate averse torențiale, intensificări puternice ale vântului și episoade de grindină. Cantitățile mari de apă căzute într-un timp foarte scurt au crescut riscul producerii unor acumulări semnificative pe carosabil și în zonele joase.

Tot în județul Dolj, alte localități au fost plasate sub cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, unde sunt așteptate ploi abundente, vijelii și descărcări electrice frecvente. Specialiștii atrag atenția că astfel de fenomene se pot manifesta pe intervale scurte, însă pot produce efecte importante asupra circulației și activităților desfășurate în aer liber.

Și județul Olt se află printre regiunile afectate de vremea instabilă. În mai multe localități au fost semnalate condiții favorabile producerii ploilor torențiale și intensificărilor de vânt, existând posibilitatea apariției unor acumulări rapide de apă și a unor rafale care pot provoca ruperea crengilor sau avarierea unor elemente de construcție neasigurate.

Pe autostrada A3, condițiile de trafic s-au deteriorat odată cu apariția furtunilor. Vizibilitatea redusă și carosabilul acoperit de apă au determinat încetinirea circulației, iar conducătorii auto au fost nevoiți să adapteze viteza la condițiile de drum. În astfel de situații, riscul producerii accidentelor crește considerabil, mai ales în cazul frânărilor bruște sau al acvaplanării.

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