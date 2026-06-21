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Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București în „luna lui cuptor”

De: Alina Drăgan 21/06/2026 | 08:35
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București în luna lui cuptor
Meteorologii anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România.
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Vara lui 2026 a debutat blând, iar temperaturile caniculare au apărut abia după prima jumătate a lunii iunie. Primele săptămâni de vară au adus temperaturi normale și destul de multe fenomene extreme, cu precipitații abundente. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță cum o să fie vremea în cea de-a doua lună de vară. Specialiștii Accuweather anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București în „luna lui cuptor”.

Prima lună de vară a adus o vreme capricioasă, marcată de numeroase fenomene extreme, dar și temperaturi ce au depășit pragul de caniculă. Acum, meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță cum o să fie vremea în a doua lună de vară. Bucureștenii vor avea parte de o surpriză, căci vara lui 2026 se pare că este una atipică.

Meteorologii anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România

Luna iulie este, de regulă, perioada în care Bucureștiul se transformă într-un adevărat cuptor. În ultimii ani, canicula a dominat aproape întreaga lună, iar temperaturile de peste 35 de grade Celsius au devenit o obișnuință. În 2026, însă, meteorologii Accuweather anunță un scenariu complet diferit, care îi va surprinde pe bucureșteni.

Potrivit estimărilor meteorologilor, „luna lui Cuptor” nu va mai fi caracterizată de valuri sufocante de căldură. Din contră, prognoza indică numeroase episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi, furtuni și temperaturi mult mai blânde decât cele cu care bucureștenii s-au obișnuit în ultimii ani. Mai mult, în prognoză nu apare nici măcar o zi cu valori specifice caniculei severe.

Meteorologii anunță o lună iulie 2026 cum n-a mai fost în România /Foto: Accuweather

Mai mult, în anumite intervale, temperaturile estimate pentru luna iulie sunt chiar mai scăzute decât cele înregistrate în iunie. Astfel, vara lui 2026 pare să semene mai degrabă cu o primăvară prelungită decât cu sezonul fierbinte specific României. Bucureștenii par să scape în acest an de valurile sufocante de caniculă, iar temperaturile din „luna lui Cuptor” o să fie mult mai ușor de suportat.

Prima săptămână din luna iulie va aduce temperaturi ceva mai ridicate, cu maxime de până la 34 de grade. Însă, ulterior, valorile termice încep să scadă, iar temperaturile maxime nu vor depăși pragul de 30 de grade.

 

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