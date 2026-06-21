Prognoza meteo azi, 21 iunie 2026. Vremea în România se încălzește puternic. Caniculă în vest și sud-vest, furtuni locale la munte și în mai multe regiuni ale țării

Ziua de 21 iunie aduce una dintre cele mai călduroase zile de până acum din această vară. Vestul, sud-vestul și o parte din centrul țării vor resimți canicula, cu temperaturi de până la 36 de grade. În același timp, instabilitatea atmosferică va favoriza apariția furtunilor locale în zonele montane și în regiunile vestice și sudice.

Pentru cei aflați pe litoral, vremea va rămâne cea mai confortabilă, cu maxime de până la 28 de grade și o atmosferă plăcută pe tot parcursul zilei.

Vremea în România

Conform progonozei ANM, România intră într-un nou episod de vreme foarte caldă, iar duminică temperaturile vor urca semnificativ în aproape toate regiunile. În vestul și sud-vestul țării se va instala canicula, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Indicele temperatură-umezeală va atinge și chiar va depăși pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporar accentuate, însoțite de averse și descărcări electrice, mai ales în zonele montane și în regiunile din vest și sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî până la 13 grade în multe zone, fiind chiar mai scăzute în depresiunile montane.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Nordul și vestul țării vor avea parte de cele mai ridicate temperaturi ale intervalului. În Banat, Crișana și Maramureș vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, iar local se va instala canicula.

În cursul serii și al nopții sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot ajunge la 50-60 km/h, izolat chiar la 70 km/h.

Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35-36 de grade în Banat și Crișana.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia va avea o zi călduroasă, cu temperaturi apropiate de pragul caniculei și cu un disconfort termic în creștere.

Spre seară și noaptea sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice pe arii restrânse. În sud-est, temperaturile vor fi ceva mai temperate, însă vremea va rămâne caldă pentru finalul lunii iunie.

Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia se va număra printre regiunile cele mai afectate de valul de căldură. În sud-vestul regiunii temperaturile vor urca până la 35-36 de grade, iar senzația de sufocare va fi accentuată.

După-amiaza și seara sunt așteptate furtuni locale, cu averse torențiale, descărcări electrice și posibil grindină de mici dimensiuni.

Estul și nord-estul țării

În Moldova vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cele mai scăzute temperaturi maxime din țară se vor înregistra în nord-vestul regiunii, unde valorile vor ajunge la aproximativ 26-28 de grade.

În restul Moldovei, temperaturile vor depăși frecvent 30 de grade, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.

Centrul țării și zona Carpaților

Transilvania va avea parte de o vreme foarte caldă, în special în vestul și centrul regiunii. Temperaturile vor fi peste mediile normale ale perioadei.

În zona montană și submontană se vor dezvolta nori de furtună după-amiaza, fiind așteptate averse, descărcări electrice și cantități de apă care pot depăși local 20-25 l/mp, în special în masivele sudice și vestice.

În depresiunile Carpaților Orientali, temperaturile minime ale nopții vor coborî până la 9-10 grade.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

Dobrogea va avea o vreme plăcută, fără excese termice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade pe litoral, iar briza mării va menține un confort termic relativ bun.

Izolat, în prima parte a intervalului, sunt posibile ploi de scurtă durată.

Vremea în București

În Capitală, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va crește față de zilele precedente.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, însă șansele de ploaie rămân reduse. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade, iar minima nopții va fi cuprinsă între 16 și 19 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: Temperaturile vor ajunge la 31-33°C. Vremea va fi foarte caldă și predominant însorită, însă spre seară sunt posibile înnorări și averse de scurtă durată.

Timișoara: Maximele vor urca până la 35-36°C, iar canicula se va face simțită pe parcursul întregii zile. Spre seară pot apărea furtuni locale și intensificări ale vântului.

Iași: Se anunță o zi frumoasă de vară, cu temperaturi de 30-32°C. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse.

Craiova: Vremea va fi caniculară, cu temperaturi de 35-36°C și disconfort termic accentuat. După-amiaza și seara pot apărea averse și descărcări electrice izolate.

Constanța: Pe litoral, temperaturile se vor opri la 26-28°C. Vremea va fi plăcută, cu mult soare și influența răcoritoare a brizei marine.

Brașov: Maximele vor atinge 29-31°C. Ziua începe cu vreme frumoasă, însă după-amiaza și seara sunt posibile ploi de scurtă durată în zonă.

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