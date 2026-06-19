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Meteorologii Accuweather anunță 9 zile cu furtuni electrice în București. Pe ce dată începe „prăpădul”

De: Alina Drăgan 19/06/2026 | 07:53
Meteorologii Accuweather anunță 9 zile cu furtuni electrice în București. Pe ce dată începe prăpădul
Meteorologii Accuweather anunță 9 zile cu furtuni electrice în București
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Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță o vreme schimbătoare, ce o să fie marcată atât de temperaturi ridicate, cât și de numeroase episoade de instabilitate atmosferică. Se anunță temperaturi ridicate, dar și furtuni și precipitații. Meteorologii Accuweather anunță 9 zile cu furtuni electrice în București. Pe ce dată începe „prăpădul”?

A doua jumătate a lunii iunie vine cu un nou val intens de căldură ce o să cuprindă întreg continentul. Experții avertizează că vor urma „nopți tropicale”, cu temperaturi care nu scad sub 20°C timp de 24 de ore. Valul de caniculă va ajunge și în România, mai ales în Capitală. Însă, a doua lună de vară va aduce o vreme ceva mai capricioasă.

Meteorologii Accuweather anunță 9 zile cu furtuni electrice în București

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru a doua lună de vară. Luna iulie va aduce atât temperaturi caniculare, cât și episoade cu o vreme capricioasă, unde precipitațiile o să își facă din plin simțită prezența. De asemenea, pentru luna iulie, specialiștii anunță și numeroase furtuni electrice.

Potrivit prognozei meteo actualizate, în luna iulie bucureștenii vor avea parte de 9 zile cu furtuni electrice. Acestea se formează atunci când aerul cald și umed urcă rapid în atmosferă. Deși vremea va deveni mai caldă, instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste local.

Meteorologii Accuweather anunță 9 zile cu furtuni electrice în București /Foto: Accuweather

Meteorologii avertizează că în anumite zile se vor forma nori convectivi care pot genera averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

De asemenea, cea de-a doua lună de vară va aduce o vreme mai caldă, dar și instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste local. Meteorologii avertizează că în anumite zile se vor forma nori convectivi care pot genera averse torențiale.

În ceea ce privește sfârșitul lunii iunie, meteorologii avertizează că Europa se pregătește pentru un nou val de căldură intens, cu temperaturi care s-ar putea apropia de pragul de 40 de grade. Experții avertizează că vor urma „nopți tropicale”, iar valul de caniculă va ajunge și în România, mai ales în Capitală.

 

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