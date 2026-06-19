Prognoza meteo azi, 19 iunie 2026. Maxime de până la 31 de grade în mai multe zone ale țării. Cum va fi vremea la final de săptămână

România va avea parte de o zi de vară autentică, cu vreme predominant frumoasă și temperaturi în creștere în toate regiunile. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Banat, Crișana și Oltenia, unde mercurul din termometre va urca până la 31 de grade. Singurele manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea local în zonele montane, sub forma unor averse slabe și descărcări electrice. În restul teritoriului, condițiile vor fi favorabile activităților în aer liber, iar pe litoral vremea va rămâne plăcută și confortabilă.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, în intervalul următor, vremea se va încălzi treptat la nivelul întregii țări, devenind călduroasă în special în regiunile vestice și sud-vestice. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a teritoriului, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare, mai ales în zonele montane, unde local se vor semnala averse de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între 8 și 20 de grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Temperaturile vor urca până la 29-31 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana. Cerul va fi variabil, iar spre seară sunt posibile înnorări temporare și ploi slabe, în special în apropierea zonelor montane.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și sudul Moldovei, vremea va fi plăcută și caldă, cu temperaturi maxime cuprinse între 27 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Disconfortul termic va rămâne moderat, mai ales în vestul Munteniei, unde temperaturile vor atinge pragul unei zile călduroase.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai calde regiuni ale țării. Temperaturile maxime vor ajunge la 30-31 de grade, iar vremea va fi în general însorită. După-amiaza și seara sunt posibile înnorări trecătoare, însă ploile vor fi izolate și de scurtă durată.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, valorile termice vor continua să crească, cu maxime între 26 și 29 de grade. Cerul va fi variabil, iar condițiile pentru averse vor fi reduse. Noaptea va fi răcoroasă în zonele depresionare și în nordul regiunii, unde temperaturile pot coborî spre 10-12 grade.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania, vremea va fi plăcută, cu temperaturi maxime între 25 și 28 de grade. În zonele montane și submontane, după-amiaza și seara se vor dezvolta înnorări temporare care pot aduce averse slabe și descărcări electrice pe arii restrânse. Temperaturile nocturne vor coborî local sub 10 grade în depresiunile intramontane.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea va avea cea mai moderată vreme din țară, influențată de prezența Mării Negre. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 27 de grade, iar pe litoral valorile vor atinge în jur de 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, contribuind la o senzație termică plăcută.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 28-30 de grade, în timp ce minima nopții se va situa între 14 și 17 grade. Condițiile de ploaie vor fi foarte reduse.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: vreme plăcută, cu temperaturi maxime de 27-28°C și minime de 11-13°C.

Timișoara: vreme caldă, cu maxime de 30-31°C și minime de 16-18°C.

Iași: temperaturi maxime de 28-29°C și minime de 13-15°C, cu cer variabil.

Craiova: una dintre cele mai ridicate valori termice din țară, cu maxime de 30-31°C și minime de 15-17°C.

Constanța: vreme agreabilă pe litoral, cu maxime de 24-25°C și minime de 18-20°C.

Brașov: temperaturi maxime de 25-27°C și minime de 9-11°C, cu posibilitatea unor înnorări temporare spre seară.

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