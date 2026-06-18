Vești excelente pentru turiști. Primul val de căldură aduce temperaturi de vacanță pe litoral

După o perioadă în care vremea s-a jucat cu nervii noștri, soarele își intră în sfârșit în drepturi depline. O masă de aer tropical, venită direct din nordul Africii, urmează să acopere România și să aducă temperaturi extrem de ridicate.

Vremea se transformă total, iar stațiunile de la Marea Neagră vor deveni neîncăpătoare. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a confirmat că transformarea climatică este deja în desfășurare, iar primele semne ale verii autentice se vor vedea în aceast weekend.

„Primele efecte ale valului de căldură se vor resimți încă din weekend, când temperaturile vor începe să urce în majoritatea zonelor țării”, a anunțat meteorologul.

Vremea se încălzește în toată țara

În timp ce în restul regiunilor țării, mai ales prin vest sau Oltenia, aerul va deveni de-a dreptul sufocant, cu maxime ce vor atinge chiar și 35-36 de grade Celsius, pe plajă atmosfera va fi absolut ideală pentru o vacanță de neuitat. În Capitală se vor înregistra în jur de 31-32 de grade, semn că toată lumea va căuta salvarea pe autostrada spre mare.

Turiștii care au riscat și și-au rezervat camere la hotel în această perioadă au tras lozul câștigător! Dacă zilele trecute au fost marcate de valori destul de modeste, cu maxime ce se încăpățânau să rămână între 20 și 22 de grade, de la începutul săptămânii viitoare peisajul se schimbă radical.

Temperaturi de vis pe litoral

Conform ultimelor date oferite de meteorologii ANM, termometrele de pe litoral vor indica valori spectaculoase, cuprinse între 26 și 28 de grade Celsius la umbră, ceea ce la nivelul nisipului va însemna o căldură perfectă pentru plajă. Apa mării va atinge o temperatură excelentă de 19-20 de grade Celsius, fiind perfectă pentru baie și distracție în valuri.

Deși meteorologii avertizează că înainte de instalarea definitivă a acestei mase calde mai pot apărea scurte reprize de ploi sau vijelii prin Dobrogea și Muntenia, norii se vor risipi rapid.

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Prognoza meteo azi, 18 iunie 2026. Temperaturile vor sări de 30 de grade Celsius, dar nu scăpăm de ploi, grindină și descărcări electrice