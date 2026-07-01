Cod roșu de vijelii și grindină în București! A fost emis mesaj RO-Alert

Meteorologii au emis un nou cod de vreme extremă. Codul roșu vizează Capitala. Autoritățile au emis un mesaj de avertizare Ro-Alert.

Astăzi, 1 iulie, între orele 18:00 și 18:45, București se va afla sub cod roșu de vijelii. Meteorologii spun că sunt așteptate rafale de peste 90 km/h, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Autoritățile au emis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului Ro-Alert. Locuitorii din Capitală sunt sfătuiți să se adăpostească și să evite deplasarea cu mașina personală sau cu mijloacele de transport în comun. Totodată, este important să evite copacii, stâlpii sau panourile publicitare.

Cod roșu de vijelii și grindină în București

Locuitorii din București nu scapă nici astăzi de vreme extremă. Un nou cod roșu a fost emis, astfel că telefoanele au primit din nou notificări RO-Alert. Autoritățile au transmis un mesaj de avertizare Ro-Alert. Meteorologii spun că sunt așteptate rafale de peste 90 km/h, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Izolat se vor cumula între 20 și 40 l/mp.

Oamenii sunt sfătuți să evite deplasările, mai ales în intervalul orar 18:00 și 18:45, atunci când se va manifesta codul roșu. De asemenea, întreg județul Ilfov se află sub avertizare meteo. Aici, perioada în care va avea loc vijelia și grindina între orele 17:35 și 18:20. Ialomița se află în aceeași situație. Localitățile vizate sunt Fierbinţi-Târg şi Sineşti, din judeţul Ialomiţa, dar şi Găneasa, Grădiştea, Petrăchioaia şi Dascălu, din judeţul Ilfov.

Vijelia din București a făcut prăpăd în tot orașul

Nu doar miercuri, 1 iulie s-a emis Ro-Alert. Vremea extremă a început de marți, 30 iunie, atunci când vijelia a făcut prăpăd în tot orașul. Ploile torențiale au inundat străzile, pasajele și stațiile de metrou. Traficul a fost și el afectat ore bune, astfel că mulți oameni au întârziat la muncă. Bacalaureatul a fost și el modificat din cauza urmărilor. Elevii care nu au ajuns la timp la cea de-a doua probă, care s-a susținut începând cu ora 09:00, au putut susține examenul începând cu ora 13:00.

De asemenea, stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar, pentru că calea de rulare a fost inundată. Potrivit imaginilor publicate, apa ar fi ajuns la 2 metri. Străzile au devenit un real pericol, deoarece copacii au căzut peste mașini.

VEZI ȘI: Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare

Canicula aduce restricții de circulație în România. Centrul Infotrafic a anunțat ce autovehicule sunt interzise în timpul codului roșu