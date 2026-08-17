Teo Costache, adevărul despre scandalul dintre ispite! Conflictul a început încă din Thailanda: „El e prea mic pentru mine”

Finalul sezonului 9 Insula Iubirii a fost unul cu multe scântei. Pe lângă altercația dintre Maria Avram și Oana Mone, și ispitele masculine au avut ceva de împărțit. Teo Costache și Andrew și-au declarat război imediat după terminarea filmărilor, iar acum cel care a cucerit-o pe Ella Vișan a dat mai multe din casă. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi? Securea războiului nu a fost îngropată nici acum.

Nu mulți sunt cei care își amintesc că finalul sezonului 9 a adus și un conflict de proporții între ispitele masculine. Protagoniștii principali au fost Teo Costache și Andrew (Andrei Vasile), însă conflictul s-a ramificat rapid (Vezi mai multe detalii AICI). Acum, ispita supremă a sezonului trecut a vorbit despre cele întâmplate și pare că nu și-a iertat deloc rivalul.

Teo Costache, adevărul despre scandalul dintre ispite

Teo și Andrew și-au declarat război imediat după ce filmările pentru show-ul de la Antena 1 s-au încheiat. La acea vreme, Teo a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de mai mulți colegi de pe Insulă, însă a acoperit cu un emoji fața lui Andrew. Atunci publicul a aflat că aceștia au avut un conflict, iar acum Teo a vorbit despre cele întâmplate.

Acesta a fost invitat recent în cadrul unui podcast, iar atunci când a fost pus să spună numele unei ispite pe care o consideră falsă, Teo și-a reamintit de Andrew și de conflictul dintre ei. Se pare că securea războiului nu a fost îngropată nici acum.

„Dacă i-aș pronunța numele… Eu sunt nimeni, dar el e prea mic pentru mine. Botoxatul, buzatul ăla de își bagă acid peste tot în el (…) Andrei, ce Andrew? (…) Știi că Dumnezeu spune de multe ori să ierți. Eu l-am iertat, doar că e el prea fals ca om. Eu recunosc că l-am jignit, fizic nu l-am agresat niciodată (…) Dar eu recunosc că l-am înjurat (…) Eu îl înjur de față cu toată lumea, nu este asta o problemă pentru mine. Mi-a băgat prea multe bețe în roate și pe insulă, și peste tot. A vorbit foarte prost despre mine. M-a sunat după Insulă, eram în Mykonos. Și mă sună, că: Tu ești la alt nivel, că nu ne comparăm cu tine niciodată. Și i-am zis: Cum să spui așa ceva? Eu nu m-am considerat niciodată superior nimănui. Eu mă duc la muncă și toți băieții cu care eu lucrez, eu nu am spus niciodată că sunt angajații mei, ci colegii mei”, a mărturisit Teo Costache, în cadrul podcastului Face to face.

Conflictul a început încă din Thailanda

De asemenea, Teo Costache a spus și de unde a pornit conflictul dintre ei. Totul a început încă din Thailanda, iar motivul inițial al discordiei se pare că a fost chiar Ella. Se pare că Andrew ar fi vrut să o scoată la un date, chiar dacă aceasta se apropiase de Teo. Scena ar fi generat scântei, iar de atunci atitudinea lui Andrew s-ar fi schimbat complet.

„Pe insulă a fost o fază când trebuia să alegem noi cu cine ieșim (…) Toți s-au înțeles care cu cine iese și la mine era clară treaba, că trebuie să o aleg pe Ella (…) El a zis că sigur Ellei îi place de el (…) I-am spus că: Voi ați venit aici să mă afirmați, să ieșiți în evidență și am zis să iasă el cu Ella.”, a mai spus Teo.

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