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Teo Costache abia acum a recunoscut! Fraza care a încheiat idila cu Ella Vișan: „Fix asta i-am spus și a deranjat-o”

De: Alina Drăgan 17/08/2026 | 08:28
Teo Costache abia acum a recunoscut! Fraza care a încheiat idila cu Ella Vișan: „Fix asta i-am spus și a deranjat-o”
Teo Costache abia acum a recunoscut /Foto: Captură Antena 1
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Povestea dintre Teo Costache și Ella Vișan a fost una urmărită cu interes de fanii Insula Iubirii. Cei doi au fost protagoniștii principali ai sezonului 9, iar după dream date publicul se aștepta ca aceștia să rămână împreună. Însă, Teo a recunoscut acum că încă din Thailanda i-a spus blondinei că relația lor stă sub semnul întrebării și, cel mai probabil, nu o să aibă continuitate. Fraza care a încheiat idila cu Ella Vișan.

În sezonul 9 Insula Iubirii, Ella a pășit alături de Andrei Lemnar. Cei doi erau logodiți și urmau să facă nunta. Însă totul s-a destrămat atunci când blondina s-a îndrăgostit de ispită și a decis să își dea frâu liber sentimentelor. Ella nu a mai ținut cont de nimic și a mizat pe legătura specială dintre ea și Teo.

Cei doi păreau că setează bazele unei relații la Insula Iubirii, însă Teo a mărturisit acum că încă de la dream date i-a dat de înțeles Ellei că lucrurile, cel mai probabil, nu o să funcționeze între ei.

„Își dorea o relație cu mine, doar că eu i-am spus și pe insulă: «nu știu ce se va întâmpla după ce vom ajunge acasă». La un moment dat, ea se și supărase. Eram la dream date și i-am zis: «să nu te gândești că acum, când ajungi acasă, eu vin și te iau pe tine de nevastă».

Fix asta i-am spus și a deranjat-o, doar că am fost sincer. Nu cred că s-a difuzat asta. Eu nu i-am promis marea cu sarea și ea știe asta”, a declarat Teo Costache, în cadrul podcast-ului Face to Face.

Regretul lui Teo Costache

De asemenea, Teo Costache a mai mărturisit că a rămas cu un regret după Insula Iubirii sezonul 9. Deși a fost autentic, permițându-și să își urmeze sentimentele, ispita nu este tocmai confortabilă cu deznodământul. Teo a avut mustrări de conștiință pentru că a despărțit un cuplu și a ruinat nunta.

„Poate că nu trebuia să mă expun atât de mult. Îmi pare rău doar de un singur lucru. De faptul că am despărțit un cuplu, o nuntă. Noi, oamenii, avem tendința să ne gândim la partea mai puțin plăcută, și anume faptul că i-am despărțit. Prefer să iau eu vina asupra mea, să fie acesta păcatul meu”, a mai mărturisit Teo.

 

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Foto: Instagram

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