Bianca Ghiurcă a uitat că este „prințesă”! Ce gest rușinos a făcut în timp ce era filmată la Insula Iubirii

Bianca Ghiurcă a uitat că este „prințesă”! Ce gest rușinos a făcut în timp ce era filmată la Insula Iubirii
Galerie Foto 5
Bianca Ghiurcă. Foto: captură Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Bianca Ghiurcă a ajuns din nou în centrul atenției la „Insula Iubirii”, însă de această dată nu din cauza vreunui schimb de replici acid sau a unei dispute din vilă. Concurenta care și-a construit în emisiune imaginea unei adevărate „prințese” a fost surprinsă de camere într-un moment pe care, cel mai probabil, și-ar fi dorit să nu îl observe nimeni.

Totul s-a petrecut în timpul episodului difuzat sâmbătă seară, când Bianca se afla în vilă și urmărea imaginile de la întâlnirea specială dintre Marco și Gabriella. În timp ce pe ecran rulau secvențele de la date-ul celor doi, concurenta comenta situația și își spunea părerea despre apropierea dintre aceștia.

Bianca Ghiurcă a uitat că este „prințesă”!

Fidelă stilului care a făcut-o cunoscută în sezonul actual, Bianca nu s-a ferit să o ironizeze pe Gabriella. În timpul testimonialului, aceasta a făcut mai multe remarci la adresa ispitei și a lăsat să se înțeleagă faptul că nivelul ei este cu totul altul, ajungând să afirme că ea serveşte Dom Pérignon la aperitiv.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Numai că, în timp ce critica și analiza ceea ce vedea pe monitor, atenția telespectatorilor a fost atrasă de un detaliu care nu avea nicio legătură cu discuția. Camerele au surprins-o pe Bianca în timp ce se scobea în ureche, fără să pară deloc deranjată de faptul că este filmată.

Momentul nu s-a oprit însă aici. După ce și-a dus de mai multe ori mâna la ureche, concurenta și-a analizat atent unghiile pentru a vedea ce a rămas pe acestea. Mai apoi, continuând gestul început în fața camerelor, a fost surprinsă scobindu-se și sub unghie.

Ce gest rușinos a făcut în timp ce era filmată la Insula Iubirii

Secvența a contrastat puternic cu imaginea sofisticată pe care Bianca încearcă să o afișeze de fiecare dată în emisiune. Tocmai de aceea, momentul nu a trecut neobservat și a devenit rapid unul dintre detaliile comentate de cei care urmăresc cu atenție fiecare apariție a concurenților.

La „Insula Iubirii”, orice privire, reacție sau gest poate ajunge sub lupa telespectatorilor. Dacă până acum Bianca Ghiurcă a atras atenția prin declarațiile sale și prin atitudinea de „prințesă”, de această dată un gest banal, făcut probabil din reflex, a fost suficient pentru a stârni rumoare printre fanii emisiunii.

Iar într-un show urmărit de milioane de oameni, camerele nu iartă nimic. Nici măcar acele momente în care concurenții uită, pentru câteva secunde, că sunt filmați!

CITEŞTE ŞI: Oare ce s-a întâmplat înainte? Prințul Marco, prins cu șlițul desfăcut lângă ispita Gabriella. Imaginile care nu au fost difuzate de Antena 1

Daiana Prodan a „demascat-o” pe Claudia Ion de la Insula Iubirii: „O falsă”. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mirela Vaida a răbufnit din nou la adresa Oanei Tomoiagă, la Asia Express: „Hai mai repede odată, că mă și enervez!”
Mirela Vaida a răbufnit din nou la adresa Oanei Tomoiagă, la Asia Express: „Hai mai repede odată, că mă și enervez!”
Oare ce s-a întâmplat înainte? Prințul Marco, prins cu șlițul desfăcut lângă ispita Gabriella. Imaginile care nu au fost difuzate de Antena 1
Oare ce s-a întâmplat înainte? Prințul Marco, prins cu șlițul desfăcut lângă ispita Gabriella. Imaginile care nu au fost difuzate de Antena 1
Insula Iubirii este regizată?! Raul, ispită în 3 sezoane, a spus adevărul: Ce se întâmplă în Thailanda, de fapt
Insula Iubirii este regizată?! Raul, ispită în 3 sezoane, a spus adevărul: Ce se întâmplă în Thailanda, de fapt
De ce a refuzat ispita Andrușca să iasă la date cu Mocăniță, de fapt: „Vreau să înțelegeți un lucru”
De ce a refuzat ispita Andrușca să iasă la date cu Mocăniță, de fapt: „Vreau să înțelegeți un lucru”
Daiana Prodan a „demascat-o” pe Claudia Ion de la Insula Iubirii: „O falsă”. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt
Daiana Prodan a „demascat-o” pe Claudia Ion de la Insula Iubirii: „O falsă”. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt
Directorul FBI, Kash Patel, s-a logodit cu o interpretă de muzică country
Mediafax
Directorul FBI, Kash Patel, s-a logodit cu o interpretă de muzică country
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Adevarul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Un fost star din Premier League, agresat sexual de o vedetă de televiziune
Mediafax
Un fost star din Premier League, agresat sexual de o vedetă de televiziune
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită”
Click.ro
Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Mesajul lui Nicușor Dan după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat „veșnica pomenire” lui Cristian Tudor Popescu
Digi24
Mesajul lui Nicușor Dan după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat „veșnica pomenire” lui Cristian Tudor Popescu
Adio BMW 320d! Noua generație Seria 3 renunță la diesel în Europa
Promotor.ro
Adio BMW 320d! Noua generație Seria 3 renunță la diesel în Europa
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
go4it.ro
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Era să pierd totul”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Era să pierd totul”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.