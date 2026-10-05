Bianca Ghiurcă a uitat că este „prințesă”! Ce gest rușinos a făcut în timp ce era filmată la Insula Iubirii

Bianca Ghiurcă a ajuns din nou în centrul atenției la „Insula Iubirii”, însă de această dată nu din cauza vreunui schimb de replici acid sau a unei dispute din vilă. Concurenta care și-a construit în emisiune imaginea unei adevărate „prințese” a fost surprinsă de camere într-un moment pe care, cel mai probabil, și-ar fi dorit să nu îl observe nimeni.

Totul s-a petrecut în timpul episodului difuzat sâmbătă seară, când Bianca se afla în vilă și urmărea imaginile de la întâlnirea specială dintre Marco și Gabriella. În timp ce pe ecran rulau secvențele de la date-ul celor doi, concurenta comenta situația și își spunea părerea despre apropierea dintre aceștia.

Bianca Ghiurcă a uitat că este „prințesă”!

Fidelă stilului care a făcut-o cunoscută în sezonul actual, Bianca nu s-a ferit să o ironizeze pe Gabriella. În timpul testimonialului, aceasta a făcut mai multe remarci la adresa ispitei și a lăsat să se înțeleagă faptul că nivelul ei este cu totul altul, ajungând să afirme că ea serveşte Dom Pérignon la aperitiv.

Numai că, în timp ce critica și analiza ceea ce vedea pe monitor, atenția telespectatorilor a fost atrasă de un detaliu care nu avea nicio legătură cu discuția. Camerele au surprins-o pe Bianca în timp ce se scobea în ureche, fără să pară deloc deranjată de faptul că este filmată.

Momentul nu s-a oprit însă aici. După ce și-a dus de mai multe ori mâna la ureche, concurenta și-a analizat atent unghiile pentru a vedea ce a rămas pe acestea. Mai apoi, continuând gestul început în fața camerelor, a fost surprinsă scobindu-se și sub unghie.

Ce gest rușinos a făcut în timp ce era filmată la Insula Iubirii

Secvența a contrastat puternic cu imaginea sofisticată pe care Bianca încearcă să o afișeze de fiecare dată în emisiune. Tocmai de aceea, momentul nu a trecut neobservat și a devenit rapid unul dintre detaliile comentate de cei care urmăresc cu atenție fiecare apariție a concurenților.

La „Insula Iubirii”, orice privire, reacție sau gest poate ajunge sub lupa telespectatorilor. Dacă până acum Bianca Ghiurcă a atras atenția prin declarațiile sale și prin atitudinea de „prințesă”, de această dată un gest banal, făcut probabil din reflex, a fost suficient pentru a stârni rumoare printre fanii emisiunii.

Iar într-un show urmărit de milioane de oameni, camerele nu iartă nimic. Nici măcar acele momente în care concurenții uită, pentru câteva secunde, că sunt filmați!

CITEŞTE ŞI: Oare ce s-a întâmplat înainte? Prințul Marco, prins cu șlițul desfăcut lângă ispita Gabriella. Imaginile care nu au fost difuzate de Antena 1

Daiana Prodan a „demascat-o” pe Claudia Ion de la Insula Iubirii: „O falsă”. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt