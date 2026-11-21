Lumea bijuteriilor de lux este în doliu după moartea lui Paolo Bulgari, unul dintre moștenitorii celebrului brand italian Bulgari. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, lăsând în urmă o moștenire importantă într-unul dintre cele mai cunoscute nume din industria internațională a luxului.

Nepot al fondatorului Sotirio Bulgari, Paolo Bulgari a avut un rol esențial în dezvoltarea afacerii de familie și în transformarea acesteia într-un brand recunoscut la nivel mondial. De-a lungul deceniilor, creațiile casei Bulgari au ajuns să fie purtate de personalități celebre din întreaga lume, consolidând prestigiul companiei.

Un nume important pentru brandul Bulgari

Paolo Bulgari a fost una dintre figurile-cheie din spatele evoluției casei de bijuterii înființate în anul 1884. Alături de familia sa, a contribuit la extinderea afacerii și la consolidarea reputației Bulgari pe piața internațională a produselor de lux.

În timp, creațiile semnate de casa Bulgari au ajuns să fie apreciate de numeroase vedete și personalități internaționale. Printre cele mai cunoscute nume care au purtat bijuteriile brandului se numără Elizabeth Taylor și Zendaya.

Mesajul familiei și detaliile funeraliilor

Familia lui Paolo Bulgari a transmis un mesaj de rămas-bun în care a evocat calitățile sale umane și contribuția adusă industriei bijuteriilor. Acesta a fost descris drept un ambasador al Italiei în lume și o personalitate care și-a dedicat viața artei bijuteriilor.

Potrivit informațiilor transmise de apropiați, ceremonia de înmormântare va avea loc luni, 23 noiembrie 2026, de la ora 11:00, la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme din Roma.

Visul la care a renunțat

Mai puțin cunoscut este faptul că Paolo Bulgari nu și-a dorit inițial o carieră în afacerea familiei. Acesta visa să devină arhitect, însă tatăl său l-a îndrumat către universul bijuteriilor.

După finalizarea studiilor liceale, a început să lucreze alături de tatăl său și l-a însoțit în călătorii de afaceri în orașe precum Paris, Londra și Amsterdam. În acea perioadă a învățat procesul de selecție a pietrelor prețioase și tainele meseriei care aveau să îi definească parcursul profesional.

De-a lungul anilor, Paolo Bulgari și-a construit propriul stil și a contribuit la realizarea unor colecții care au atras atenția unor personalități internaționale. Pentru el, valoarea unei bijuterii nu era dată doar de lux, ci și de frumusețea și originalitatea fiecărei creații. Moartea sa marchează dispariția uneia dintre personalitățile care au contribuit la consolidarea renumelui industriei mondiale a bijuteriilor de lux.

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