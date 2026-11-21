Cezar Ouatu trece prin momente dificile după ce locuința sa a fost călcată de hoți. Artistul a descoperit că mai multe bunuri de valoare au dispărut din casă și a alertat imediat autoritățile. Potrivit informațiilor apărute până acum, prejudiciul este estimat la aproximativ 18.000-20.000 de euro, însă valoarea totală ar putea fi chiar mai mare.

Cântărețul și-a dat seama că a fost victima unui furt abia în momentul în care a vrut să poarte unul dintre ceasurile sale de colecție și a observat că acesta lipsește. Din primele informații, jaful ar fi fost comis în perioada 13-18 noiembrie, însă artistul a descoperit dispariția bunurilor pe 20 noiembrie.

Ce au furat hoții din locuința artistului

Potrivit surselor Observator, din casa lui Cezar Ouatu au fost sustrase cinci ceasuri de colecție și mai multe bijuterii din aur aflate într-un dormitor. Printre bunurile reclamate ca fiind furate se numără o pereche de cercei din aur cu diamante, o brățară cu zale din aur și o brățară cu bile din aur.

Prejudiciul este estimat la 18.000-20.000 de euro, însă verificările aflate în desfășurare ar putea indica o valoare și mai mare a obiectelor dispărute.

Artistul a declarat că suspectează că autorii cunoșteau foarte bine programul și obiceiurile familiei, motiv pentru care crede că au acționat „la pont”.

Mesajul transmis de Cezar Ouatu

În intervenția sa de la Antena 3 CNN, Cezar Ouatu le-a adresat un apel celor care au intrat în posesia bunurilor sale.

„Să dea înapoi un pas şi să se gândească şi să dea înapoi bunurile, fără să am vreo pretenţie ulterioară. În afară de valoarea materială a obiectelor, au şi o valoare sentimentală, pentru mine, foarte mare”, a spus acesta.

Dincolo de prejudiciul financiar, artistul a vorbit și despre sentimentul de nesiguranță creat de incident.

„Imaginaţi-vă că stau în acea casă şi cu fetiţa mea, şi cu partenera mea de viaţă”.

Comunicatul Poliției

„La data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 15:46, polițiști din cadrul Poliției Orașului Chitila au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către un bărbat de 46 de ani, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras mai multe bunuri de valoare. Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada 13 noiembrie-18 noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns în imobil prin forțarea unei ferestre de la bucătărie. Din locuință ar fi fost sustrase cinci ceasuri de colecție și mai multe bijuterii din aur. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției orașului Chitila – Formațiunea de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști din cadrul Poliției orașului Chitila și Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov – Serviciul Criminalistic. În urma cercetării la fața locului au fost identificate și ridicate urme de interes criminalistic, cat și urme biologice aceasta urmând să fie dispuse expertizării. Totodată, în zona imobilului au fost identificate camere de supraveghere, imaginile urmând să fie ridicate și analizate în cadrul cercetărilor. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate de polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.”

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