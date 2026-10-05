Cezar Ouatu și-a botezat fetița! Primele imagini de la eveniment

Cezar Ouatu și-a botezat fiica /Foto: Facebook
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În weekendul ce a trecut a fost sărbătoare în familia lui Cezar Ouatu. Artistul și-a botezat fiica, iar evenimentul a fost unul spectaculos. De asemenea, cu această ocazie, cântărețul și partenera sa au marcat prima apariție împreună. Teodora a strălucit la botezul fiicei sale.

În data de 31 iulie 2026, Cezar Ouatu și partenera sa Teodora au devenit părinți pentru prima dată. Momentul a fost unul extrem de emoționant pentru cei doi, iar micuța Serena Maria a fost întâmpinată cu multă bucurie. Acum, fetița a fost botezată, iar cei doi părinți au organizat o petrecere ca la carte pentru a marca momentul important.

Cezar Ouatu și-a botezat fiica

Duminică, 4 octombrie, Cezar Ouatu și-a botezat fiica. După ceremonia religioasă, care a fost una emoționantă, invitații s-au îndreptat spre marea petrecere. Evenimentul a avut loc într-un decor elegant, iar invitații au fost întâmpinați pe un covor roșu.

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Invitații s-au distrat pe cinste la botezul micuței Serena Maria, unde programul serii a combinat momentele muzicale cu elemente tradiționale românești. Petrecerea a început cu un recital susținut de un cvartet de coarde, iar mai apoi atmosfera a fost animată de orchestra Frații Cocoș.

De asemenea, cu ocazia botezului, Cezar Ouatu și Teodora au marcat prima apariție împreună. Până acum, artistul nu a dezvăluit cine este femeia care l-a făcut tătic, însă acum aceasta a acaparat toată atenția. Pentru ziua cea mare, șatena a ales să poarte o rochie albă, lungă, cu un umăr gol. De asemenea, look-ul a fost completat de un machiaj discret și de o coafură cuminte.

În ceea ce îl privește pe Cezar Ouatu, artistul a ales să poarte un sacou deschis la culoare, cu un imprimeu discret și o cămașă albă, pe care a accesorizat-o cu o batistă bordo.

Cezar Ouatu și Teodora /Foto: Facebook

Cezar Ouatu, cucerit de fiica lui

De când a devenit tătic, Cezar Ouatu este în al nouălea cer. Micuța Serena Maria a devenit centrul universului său și i-a schimbat percepția asupra vieții.

„Nu știu să exprim în cuvinte. Sunt niște stări, niște schimbări așa, la nivel fiziologic. Mă uitam în oglindă și, nu glumesc, parcă se luminează fața fără să vreau. Plus, din punct de vedere al percepției vieții și al aspirației și al motivației de viitor, se petrec multe. Nu sunt mai special decât alți tătici, doar că, fiind artist, am o coardă mai sensibilă în acest sens, percepțiile mele sunt puțin mai altfel cumva.

Repet, nu că sunt eu mai special, emoția este mai diferită. Nu îmi place să vorbesc de punctele acestea, dar vă zic că nu mai plânsesem de foarte mult timp de fericire. Chiar dacă cea mică nu este mereu fizic lângă mine, o am acolo ca o icoană, plus și legătura asta dintre mine și tatăl meu, un alt leu veritabil, ca și Serena, de altfel. Și legăturile astea au făcut niște conexiuni care pe mine m-au impresionat cumva. Nu vreau să par așa patetic, dar când am văzut-o prima dată, am și simțit și alte priviri prin ochii mei. Este o renaștere”, ne-a declarat Cezar Ouatu.

 

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