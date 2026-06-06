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Câți bani a primit Cezar Ouatu, pentru a cânta imnul în Ghencea, înaintea meciului România – Țara Galilor

De: Emanuela Cristescu 06/06/2026 | 21:13
Câți bani a primit Cezar Ouatu, pentru a cânta imnul în Ghencea, înaintea meciului România - Țara Galilor
Cezar Ouatu. Sursa foto Facebook
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Artistul Cezar Ouatu (46 de ani) a urcat pe scena din Ghencea și a interpretat imnul României înainte de România – Țara Galilor, într-un moment intens așteptat după episodul controversat de la precedentul meci al naționalei.

În culise însă, discuțiile au explodat rapid în jurul sumei pe care artistul ar fi încasat-o pentru această apariție. Surse din zona organizării susțin că artistul ar fi încasat în jur de 5.000 de euro pentru interpretarea imnului, sumă care a aprins imediat spiritele în jurul evenimentului.

Cezar Ouatu și-a luat revanșa

Totul vine după momentul de la meciul cu San Marino, când sistemul de sonorizare ar fi cedat chiar în timpul interpretării, iar vocea lui Ouatu nu s-a mai auzit în stadion. Deși a cântat complet, publicul a rămas practic fără momentul artistic. FRF și-a asumat atunci gafa tehnică și a transmis scuze publice, promițând că artistul va fi readus la următoarea ocazie.

Cezar Ouatu
Cezar Ouatu. Sursa foto Facebook

„Tehnica a cedat. Vocea – nu. Azi, vă las aici imnul, așa cum trebuia să se audă! Indiferent că microfonul nu a funcționat pe stadion, emoția a fost aceeași. Mulțumesc Federației Române de Fotbal pentru noua invitație de a intona imnul pe Arena Națională în viitorul apropiat !!!Hai România”, a transmis cântărețul la vremea respectivă.

FRF s-a ținut de promisiune

Federația Română de Fotbal s-a ținut de promisiune și l-a readus pe scenă înaintea duelului cu Țara Galilor, într-un stadion din Ghencea plin, încercând să repare episodul care a făcut valuri.

În culise însă, suma vehiculată a devenit subiect de discuții aprinse, mai ales în contextul în care astfel de momente sunt prezentate oficial ca fiind simbolice și de respect pentru echipa națională.

FRF a transmis că readucerea lui Cezar Ouatu a fost o promisiune făcută după incidentul tehnic anterior, când imnul nu a putut fi auzit din cauza problemelor de sonorizare. De această dată, organizatorii au vrut ca totul să iasă perfect, fără niciun alt „episod” neplăcut pe stadion.

VEZI ȘI: Prima reacție a lui Cezar Ouatu, după ce s-a făcut de râs la intonarea imnului României. Ce s-a întâmplat, de fapt

Zvonurile s-au confirmat! Cântărețul din România i-a spus „Adio!” iubitei, după o relație de 5 ani

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