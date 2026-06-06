Câți bani a primit Cezar Ouatu, pentru a cânta imnul în Ghencea, înaintea meciului România – Țara Galilor

Artistul Cezar Ouatu (46 de ani) a urcat pe scena din Ghencea și a interpretat imnul României înainte de România – Țara Galilor, într-un moment intens așteptat după episodul controversat de la precedentul meci al naționalei.
În culise însă, discuțiile au explodat rapid în jurul sumei pe care artistul ar fi încasat-o pentru această apariție. Surse din zona organizării susțin că artistul ar fi încasat în jur de 5.000 de euro pentru interpretarea imnului, sumă care a aprins imediat spiritele în jurul evenimentului.
Totul vine după momentul de la meciul cu San Marino, când sistemul de sonorizare ar fi cedat chiar în timpul interpretării, iar vocea lui Ouatu nu s-a mai auzit în stadion. Deși a cântat complet, publicul a rămas practic fără momentul artistic. FRF și-a asumat atunci gafa tehnică și a transmis scuze publice, promițând că artistul va fi readus la următoarea ocazie.
„Tehnica a cedat. Vocea – nu. Azi, vă las aici imnul, așa cum trebuia să se audă! Indiferent că microfonul nu a funcționat pe stadion, emoția a fost aceeași. Mulțumesc Federației Române de Fotbal pentru noua invitație de a intona imnul pe Arena Națională în viitorul apropiat !!!Hai România”, a transmis cântărețul la vremea respectivă.
Federația Română de Fotbal s-a ținut de promisiune și l-a readus pe scenă înaintea duelului cu Țara Galilor, într-un stadion din Ghencea plin, încercând să repare episodul care a făcut valuri.
În culise însă, suma vehiculată a devenit subiect de discuții aprinse, mai ales în contextul în care astfel de momente sunt prezentate oficial ca fiind simbolice și de respect pentru echipa națională.
FRF a transmis că readucerea lui Cezar Ouatu a fost o promisiune făcută după incidentul tehnic anterior, când imnul nu a putut fi auzit din cauza problemelor de sonorizare. De această dată, organizatorii au vrut ca totul să iasă perfect, fără niciun alt „episod” neplăcut pe stadion.
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