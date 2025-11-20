Prima reacție a lui Cezar Ouatu, după ce s-a făcut de râs la intonarea imnului României. Ce s-a întâmplat, de fapt

Federația Română de Fotbal a clarificat tot ce s-a întâmplat în momentul jenant petrecut la intonarea imnului de către Cezar Ouatu, înaintea meciului România – San Marino, când artistul nu a fost auzit nici de spectatorii din tribune, nici de telespectatorii de acasă. Cezar Ouatu a fost desemnat de FRF să intoneze imnul național înaintea partidei din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

În locul unei prestații impresionante, așa cum se întâmplă de obicei în cazul artistului, lucrurile au decurs exact invers: vocea lui nu s-a auzit deloc. Momentul stânjenitor a fost explicat atât de cântăreț, cât și de reprezentanții Federației Române de Fotbal.

Prima reacție a lui Cezar Ouatu, după ce s-a făcut de râs la intonarea imnului României

Cezar Ouatu a trecut printr-o situație jenantă în momentul intonării imnului la meciul România – San Marino. Stadionul „Ilie Oană” era plin: 11.700 de spectatori, emoționați, au venit să fie alături de Naționala României, care urma să încheie campania de calificare la Cupa Mondială.

Cezar Ouatu, un artist de excepție și o voce impresionantă, s-a aflat într-o situație fără precedent la meciurile echipei naționale. Exact în momentul în care a început să cânte „Deșteaptă-te, române!”, microfonul său nu a funcționat, iar vocea nu a ajuns la public, provocând numeroase controverse. Mai mult, întregul moment s-a transformat într-un eșec total.

Artistul a fost extrem de afectat de cele întâmplate, însă, la câteva ore după meci, a explicat tot ce s-a întâmplat la startul meciului România-San Marino.

”Înainte de toate, felicitări echipei naționale de fotbal a României pentru victoria binemeritată cu San Marino! Cu părere de rău, sunt nevoit să clarific anumite chestiuni legate de momentul interpretării imnului! Din cauza unor defecțiuni și probleme tehnice de emisie a sunetului, probleme ce nu au depins de mine, ca artist, interpretarea Imnului României nu s-a auzit pe stadion și acasă, așa cum ar fi trebuit, toți observând și ascultând doar întreruperile dese ale microfonului și dezechilibrul total creat! Vă pot asigura că atât la repetiții, cât și în seara meciului, am cântat din tot sufletul, cu aceeași emoție, pasiune, onoare și respect profund pentru public, pentru echipă și pentru țară, alături de colegii mei de la Filarmonica Paul Constantinescu – Ploiesti, care indiferent de condițiile metereologice au fost alături de mine și de noi toți cu aceeași dedicare și pasiune pentru artă și România! Aș vrea să mai subliniez faptul că a fost un gest de onoare, acceptând invitația celor de la Federația Română de Fotbal pro bono, din respect profund pentru România, public și tricolori”, a fost mesajul transmis de Cezar Ouatu.

Mai mult, reprezentanții Federației Române de Fotbal, au dat mai multe explicații despre acest moment jenant în care a fost pus artistul.

„Federația română de Fotbal regretă încidentul tehnic petrecut marți, 18 noiembrie, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, la momentul intonării imnului național înaintea meciului România – San Marino. Deși întregul moment fusese pregătit temeinic, iar repetițiile desfășurate timp de două ore cu o zi înainte de meci au confirmat funcționarea impecabilă a echipamentelor, o defecțiune tehnică a împiedicat desfășurarea momentului. Ploaia abundentă a provocat o cedare a conexiunii dintre microfonul artistului Cezar Ouatu și receptorul conectat la instalația de sonorizare a stadionului, iar administratorii stadionului nu au putut rezolva situația. Din acest motiv, prestația sa nu a putut fi redată în mod corespunzător publicului”, a fost mesajul reprezentanților FRF.

