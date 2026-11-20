Gabi Tamaș trece prin momente dificile, după ce a ajuns în atenția oamenilor legii în urma unui scandal izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei. Fostul internațional român, în vârstă de 43 de ani, a fost plasat în arest la domiciliu, vineri, 20 noiembrie. Procurorii au solicitat arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. La scurt timp după pronunțarea deciziei, acesta a părăsit clădirea instanței și a pornit spre Brașov, acolo unde urmează să respecte măsura dispusă de judecători.

La ieșire, Gabi Tamaș a fost așteptat de jurnaliști, dar și de Marian Ceaușescu, cunoscut pentru aparițiile sale în fața persoanelor publice implicate în diverse controverse. Fostul fotbalist a acceptat să schimbe câteva cuvinte cu acesta. Pe de altă parte, el a evitat să ofere explicații presei, îndrumându-i pe jurnaliști să discute cu avocatul său.

Ce a discutat Gabi Tamaș cu Marian Ceaușescu

Momentul a fost unul neașteptat, mai ales că Marian Ceaușescu a găsit și o modalitate ironică de a-i transmite fostului internațional că ar fi trebuit să evite incidentul în care a fost implicat. Acesta i-a oferit un cartonaș roșu, făcând trimitere la trecutul său din fotbal și la acuzațiile de agresiune.

„Bună seara, domnul Tamaș! Gata?”, l-a întrebat Marian Ceaușescu. „Te pup! Gata”, a răspuns fostul fotbalist.

Ulterior, cei doi au continuat scurtul dialog, iar Marian Ceaușescu l-a întrebat dacă se simte bine. Tamaș a confirmat, după care a primit un cartonaș roșu, însoțit de o explicație ironică.

„Uite, îți dau un cartonaș!” „De la Victory Cup!”, a replicat Gabi Tamaș. „Da! Cartonașul roșu! Pentru ce? Pentru că ai lovit fără minge, da? Acum te duci în arest să îți iei obiectele, da? Îți pare rău, Gabi?”, a continuat Marian Ceaușescu. „Normal că îți pare rău. Dacă faci…”, a fost răspunsul fostului internațional.

Întrebat dacă ar repeta gestul care a dus la intervenția polițiștilor, Tamaș nu a mai oferit un răspuns direct. Acesta s-a întors către interlocutorul său, după care s-a îndreptat spre mașină și a plecat.

Melodia postată de Virgil Boglea a atras atenția

Drumul spre Brașov nu a trecut neobservat nici în mediul online. Avocatul Virgil Boglea, care îl reprezintă pe Gabi Tamaș, a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de fostul fotbalist, în mașină. Imaginea a fost ulterior distribuită și de Tamaș pe propriul cont.

Un detaliu care a atras atenția internauților a fost melodia aleasă pentru postare: „Hai acasă”, interpretată de Gil Dobrică. Alegerea piesei a fost remarcată în contextul în care fostul internațional se îndrepta către locuința sa din Brașov, unde trebuie să respecte măsura arestului la domiciliu.

CITEȘTE ȘI: BREAKING | Gabi Tamaș, plasat în arest la domiciliu după scandalul din Centrul Vechi

Gabi Tamaș, adus în cătușe la Secția 27 din Capitală! A fost escortat de 4 polițiști