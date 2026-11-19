După scandalul pe care l-a provocat în Centrul Vechi al Capitalei, Gabi Tamaș (43 de ani) a fost adus în cătușe la Secția 27 de Poliție din București. Inițial, după primele audieri, câștigătorul Survivor 2026 se întorsese la Brașov.

În noaptea de joi, 19 noiembrie, Gabi Tamaș a fost adus de la Brașov la București escortat de patru polițiști. Pe numele fostului internațional român a fost deschis un dosar de lovire și alte violențe, după ce în noaptea de marți spre miercuri (17-18 noiembrie) a agresat doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei. La finalul audierilor din această seara, anchetatorii iau în calcul propunerea de arestare preventivă pentru 24 de ore, notează GSP.

Gabi Tamaș, încătușat și escortat de patru polițiști

Câștigătorul Desafio a fost ridicat de poliție în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03:00, imediat după incidentul din Centrul Vechi. Un conflict verbal ar fi degenerat într-o altercație ficiză, cel mai probabil pe fondul condumului excesiv de alcool. Cei doi bărbați agresați – în vârstă de 33 și 38 de ani – nu au depus plângere la momentul respectiv și au refuzat transportul la spital.

Gabi Tamaș a fost încătușat și condus la secția de Poliție pentru audieri. Acesta a primit o amendă de 2.000 de lei pentru încălcarea normelor privind ordinea și liniștea publică. După audieri, el a fost eliberat și s-a întors la Brașov.

Joi seară, fostul internațional român a ajuns din nou în fața polițiștilor din București, de data aceasta în baza unui mandat de aducere. Cercetările sunt continuate, din oficiu, de polițiștii Secției 27 Poliție, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

„La data de 18 noiembrie 2026, în jurul orei 03:30, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alți doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani. Polițiștii au acordat sprijin celor două persoane vătămate, acestea comunicând că nu doresc să formuleze plângere penală, la acel moment, cu privire la eveniment și, totodată, refuzând transportul la o unitate medicală. Întrucât, la fața locului, bărbatul de 43 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaționarea și nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, acesta a fost încătușat, cu respectarea dispozițiilor legale și a fost condus la sediul subunității de poliție în vederea luării măsurilor legale. Totodată, la sediul secției a fost solicitat și un echipaj medical, având în vedere faptul că bărbatul în cauză prezenta o echimoză la nivelul feței, însă acesta a refuzat transportul la spital. Ulterior, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei, conform Legii 61/1991 Republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Cercetările sunt continuate, din oficiu, de polițiștii Secției 27 Poliție, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii lovire sau alte violențe”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

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