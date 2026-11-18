Gabi Tamaș se află din nou în centrul unui scandal, după ce ar fi fost implicat într-o altercație fizică cu doi bărbați, în noaptea de marți spre miercuri. Fostul internațional român, în vârstă de 43 de ani, a fost dus la o secție de Poliție din Capitală, în urma incidentului petrecut în zona Centrului Vechi.

În prezent manager executiv la ASA Târgu Mureș, echipă care evoluează în liga secundă, Gabi Tamaș este cercetat de polițiști pentru lovire. Potrivit informațiilor apărute până acum, conflictul ar fi izbucnit pe fondul consumului de alcool și ar fi degenerat într-o confruntare fizică, în timpul nopții în Capitală.

Gabi Tamaș, scandal în Centrul Vechi al Bucureștiului

Cei doi bărbați implicați, care ar avea aproximativ 30 de ani, nu au dorit să depună plângere și au refuzat transportul la spital. Oamenii legii continuă verificările, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Nu este pentru prima dată când fostul fotbalist ajunge în atenția publică din cauza unor astfel de episoade. De-a lungul carierei, Gabi Tamaș a fost implicat în mai multe scandaluri, unele dintre ele afectându-i inclusiv parcursul sportiv.

„Într-adevăr, a fost o speță cu Tamaș implicat. A existat o altercație între el și alți doi bărbați, pe fondul consumului de alcool. Altercația a fost de natură fizică. Cei doi au refuzat să depună plângere la momentul respectiv, nu e clar dacă vor face ulterior plângere. Au refuzat și transportul la spital. Tamaș a fost dus la secția de Poliție, sunt cercetări din oficiu pentru lovire, rămâne de văzut dacă cele două persoane vătămate vor depune plângere. E vorba despre doi bărbați cu vârste în jur de 30 de ani”, au spus polițiștii conform GSP.

Nici participarea la emisiunea Survivor nu a fost lipsită de controverse pentru Gabi Tamaș. Pe perioada petrecută în Republica Dominicană, fostul fotbalist ar fi fost implicat în mai multe scandaluri, iar unul dintre cele mai discutate episoade a fost cel în care l-ar fi altoit pe colegul său, Aris Eram.

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