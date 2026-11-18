Momente dramatice au avut loc miercuri seară în localitatea Găneasa, din județul Ilfov, unde doi muncitori originari din Sri Lanka au fost surprinși de prăbușirea unui mal de pământ în timp ce se aflau într-un canal tehnic. Incidentul a mobilizat mai multe echipaje de salvare, care încearcă să ajungă la victime și să le scoată în siguranță de sub pământ.

Accidentul s-a produs pe strada Ștefan cel Mare, iar primele informații indică faptul că una dintre persoane a fost acoperită în întregime de pământ, în timp ce a doua a rămas prinsă doar parțial. Salvatorii au reușit să localizeze una dintre victime și au început operațiunile pentru extragerea acesteia. În același timp, echipele continuă căutările pentru identificarea celei de-a doua persoane, despre care nu existau informații certe la momentul intervenției.

Mai multe echipe de salvare s-au mobilizat pentru cei doi muncitori

Operațiunea este una dificilă, deoarece există riscul ca o nouă porțiune de teren să se prăbușească. Din acest motiv, pompierii acționează și pentru consolidarea malului, astfel încât intervenția să se desfășoare în condiții cât mai sigure.

La fața locului au fost mobilizate echipe specializate din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două autospeciale de stingere, un container pentru intervenții în situații complexe și patru echipaje de prim ajutor. De asemenea, intervin echipaje SMURD, pregătite să acorde asistență medicală persoanelor recuperate.

„Intervenim pe strada Ştefan cel Mare din localitatea Găneasa pentru extragerea a două persoane surprinse ca urmare a surpării unui mal de pământ la nivelul unui canal tehnic. În momentul de faţă a fost identificată una din cele două persoane implicate, iar echipajele de intervenţie ajunse la faţa locului lucrează pentru extragerea acesteia, concomitent cu stabilizarea malului de pământ şi cu demararea procedurilor de căutare a celei de a doua persoane”, a informat ISU Bucureşti-Ilfov.

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