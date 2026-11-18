Următoarea perioadă aduce o încărcătură astrală puternică, potrivit Cristinei Demetrescu. După ce a ieșit din retrogradare, Venus se află în mișcare directă și tranzitează zodia Balanței. Pentru unii nativi, această poziționare vine cu vești bune. Însă, norocoșii zodiacului trebuie să fie atenți. Deși în plan financiar vin vești bune, acestea s-ar putea să nu dureze prea mult.

Venus în Balanță aduce pentru toată lumea o înclinare spre zona frumosului, a răsfățului și a artelor. Însă, în același timp, Jupiter, marele benefic, și Marte, micul malefic, sunt ambele blocate pe karmă. Iar în următoare perioadă fiecare va fi răsplătit pe măsură și va primi exact ce a dat.

Zodia care va primi o sumă importantă de bani

Printre norocoșii zodiacului din această perioadă se numără cei născuți în zodia Fecioară. Pentru acești nativi urmează vești bune, mai ales în plan financiar. Până pe 22 noiembrie, Fecioarele primesc o sumă importantă de bani. Fie că este vorba despre un cadou sau o moștenire, acești nativi urmează să aibă buzunarele pline.

Însă, Cristina Demetrescu atrage atenția și anunță și o veste proastă. Acești nativi trebuie să fie destul de chibzuiți cu fondurile, căci riscă să risipească toți banii.

„Fecioarele primesc bani în această perioadă. Venus le aduce câteva câștiguri și poate chiar cadouri din partea unor persoane dragi sau a părinților. Totuși, banii care vin se și duc destul de repede. Probabil că există deja o listă lungă de cumpărături, care include bijuterii, farduri și alte lucruri frumoase. Venus în Balanță îi inspiră pe oameni să se îndrepte către obiecte frumoase și strălucitoare”, spune Cristina Demetrescu.

Așadar, următoarea perioadă adunce pentru Fecioare atât vești bune, cât și rele. Acești nativi trebuie să fie chibzuiți, iar asta le va aduce succesul. Finalul lunii noiembrie vine și cu perioade de răsfăț, dar nativii trebuie să aibă grijă să nu fie risipitori. Moderația este cuvântul cheie pentru Fecioare.

Dacă își joacă bine cărțile, cei născuți în zodia Fecioară au șanse să încheie anul cu brio. Bugetul le este asigurat, iar dacă știu să exploateze oportunitățile ce le apar în cale, acești nativi au șansa să își schimbe chiar și viața. Multe dintre visuri li se materializează în această perioadă.

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