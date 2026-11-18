Este alertă de dispariție în Timișoara! Mihai Dumitru Vulc, în vârstă de 12 ani, a dispărut fără urmă de lângă grupul de colegi cu care se îndrepta spre școală. Autoritățile au transmis mesaj Ro-Alert cu semnalmentele minorului. Oricine poate furniza informații despre minor este rugat să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Alarma a fost dată în dimineața zilei de miercuri, 18 noiembrie. Mihai, aflat într-un centru pentru minori de pe strada Căpitan Damșescu, s-ar fi îndepărtat de grupul de elevi cu care se îndrepta spre Școala Generala nr. 6 într-o direcție necunoscută. Autoritățile fac apel la persoanele care pot oferi informații despre copil să anunțe imediat orice detaliu pentru identificarea acestuia.

„La data de 18 noiembrie a.c., în jurul orei 8.10, Vulc Dumitru Mihai din cadrul centrului de minori de pe strada Căpitan Dămșescu, ar fi plecat din grupul cu care se deplasa spre Școala Generală nr. 6, într-o direcție necunoscută. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze Serviciul de Urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție”, a transmis IPJ Timiș.

Semnalmentele lui Mihai Dumitru Vulc: la momentul dispariției, copilul purta o geacă cu inserții albastre și negre, pantaloni gri, adidași negri și avea un ghiozdan de culoare neagră. Minorul are o înălțime de aproximativ 1,50 de metri, cântărește 40 de kilograme și este tuns scurt, șaten. Polițiștii fac apel la persoanele care l-au văzut sau care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla să sune la 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Mihai Dumitru Vulc

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine îl vede pe Mihai Dumitru Vulc este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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