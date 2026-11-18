Cristina Cioran l-a făcut cu ou și cu oțet pe Gabi Bădălău! Actrița a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că orice copil merită să stea lângă mama lui și că i se pare strigător la cer ca un crai din Bolintin, care a schimbat femeile ca pe șosete, să ajungă să facă legea. Ea a mărturisit că o doare sufletul când vede prin ce trece Claudia Pătrășcanu și că nu i-ar dori asemenea probleme nici celui mai mare dușman. Ce să mai, n-a avut milă de Bădălău și l-a pus la zid fără să clipească!

Cristina Cioran, mamă a doi copii la rândul ei, a pus tunurile pe Gabi Bădălău și i-a transmis că ar trebui să-i dea copilul înapoi Claudiei Pătrășcanu. Actrița consideră că afaceristul trebuie să înțeleagă, odată pentru totdeauna, că banii nu îl fac mai presus de nimeni. Și stați să vedeți! Blondina este de părere că Bădălău ar fi în stare de orice doar ca să-și umilească fosta soție și că îi folosește pe copii pe post de pioni în războiul dintre ei.

„Niciun copil nu este corect să fie monedă de schimb între părinți și, în niciun caz, un copil nu poate fi ținut departe de un părinte și alienat doar pentru a arăta cineva că e «mai tare». Consider că tatăl se comportă rușinos! Mi se pare umilitor și urât ceea ce face. Este foarte ciudat că găsește satisfacție în a-și afecta emoțional propriul copil și nu doar pe el, ci și pe frățiorul lui.”, a spus Cristina Cioran pentru CANCAN.RO.

Cristina Cioran: „Mi se pare îngrozitor”

Cristina a declarat că este de-a dreptul inuman ca o mamă să ajungă să stea pe garduri doar ca să-și poată vedea copilul. Actrița i-a bătut obrazul lui Gabi Bădălău și i-a transmis că ar fi cazul să realizeze cât rău face. Ba mai mult, blondina consideră că cei doi băieței nu trebuie să plătească pentru orgoliile afaceristului și că au tot dreptul să petreacă timp cu mama lor. Ea a mărturisit că i se pare de-a dreptul înfiorător ca o femeie să fie despărțită de propriii copii și că speră ca Dumnezeu să le ofere tuturor după suflet.

„Nu mă interesează cine ce a făcut în relația lor. Eu văd că cel mic este ținut departe de mama lui, iar mămica copiilor lui stă pe la garduri. Mi se pare îngrozitor! Copiii trebuie să aibă acces la ambii părinți! Nu cred în izolarea unui copil de niciunul dintre părinți! Sunt convinsă că domnul își iubește ambii copii, dar acum e ceva cu el! Eu sper să-și revină și să-i dea copilul mamei, pentru că nu-l poate ține cu forța. Dreptatea se face la tribunal, deci Claudia are câștig de cauză, pentru că are hotărâri judecătorești”, a spus actrița.

Claudia Pătrășcanu, la capătul puterilor

Războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a luat amploare în ultimele luni, iar la mijloc se află chiar unul dintre băieții lor. Nicolas, în vârstă de nouă ani, a rămas în locuința tatălui său și nu s-a mai fi întors la Constanța, acolo unde locuia cu mama lui, de aproximativ cinci luni. Și stați să vedeți! Băiețelul ar fi acumulat peste 300 de absențe de la școală, în condițiile în care acum se află în zona Capitalei! Între timp, Claudia Pătrășcanu trece prin momente cumplite și ajunge să plângă în fața porții fostului soț, încercând să-și vadă copilul.

Claudia Pătrășcanu nu s-a lăsat cu una, cu două și s-a dus la locuința lui Gabi Bădălău, însoțită de un asistent social, după ce trecuse pe la DGASPC Giurgiu. Numai că nici de această dată lucrurile n-au mers așa cum spera. Artista susține că fiul ei cel mic nu a fost lăsat să vorbească liber cu ea și că, ulterior, băiețelul a plecat împreună cu tatăl său.

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Elena Udrea intervine în scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. A transmis un mesaj dur: ”Cum este posibil ca autoritățile să tolereze abuzul?”