Magda Pălimariu a revenit recent în atenția publicului după ce a cerut un ordin protecţie împotriva soţului său, Ionuţ Eriksen. De-a lungul anilor, prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV a avut câteva relații intens mediatizate, unele ajungând chiar în pragul logodnei sau al căsătoriei.

Înainte de a-și găsi echilibrul alături de Ionuț Eriksen și de a-și construi familia pe care o are astăzi, Magda Pălimariu a trecut prin mai multe etape importante în viața sentimentală. De la prima relație care a adus-o în atenția publicului, la povestea de dragoste de lungă durată cu Piticu’ de la Simplu, urmată de o căsnicie care s-a încheiat după mai puțin de un an și de relația cu un finanțist stabilit în Olanda, prezentatoarea PRO TV a cunoscut atât momente de împlinire, cât și dezamăgiri care și-au pus amprenta asupra parcursului său personal.

Cu cine s-a iubit Magda Pălimariu?

Cu mult înainte ca relația cu Piticu’ de la Simplu să țină primele pagini ale revistelor mondene, Magda Pălimariu a trăit o poveste de dragoste cu fostul fotbalist Tiberiu Bălan.

La vremea respectivă, prezentatoarea se afla la începutul ascensiunii sale în televiziune, iar relația cu sportivul a atras atenția presei mondene. Cei doi au format unul dintre cuplurile discrete ale showbizului, preferând să își țină povestea departe de scandaluri și expunere excesivă.

Deși păreau să aibă toate șansele pentru un viitor împreună, relația s-a încheiat după o perioadă de 5 ani, iar fiecare și-a urmat propriul drum. Despărțirea nu a fost una intens mediatizată, însă numele lui Tiberiu Bălan rămâne printre cei mai cunoscuți bărbați din trecutul sentimental al vedetei PRO TV, înainte de logodna care avea să o lege de Piticu de la Simplu.

Povestea cu Piticu’ de la Simplu

Una dintre cele mai cunoscute relații ale Magdei Pălimariu a fost cea cu Ionuț Dumitru, cunoscut publicului sub numele de Piticu’, membru al fostei trupe Simplu.

Cei doi au format un cuplu timp de 3-4 ani și au fost chiar logodiți, fiind considerați unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz.

La momentul respectiv, prezentatoarea vorbea cu optimism despre relația lor și despre planurile de viitor, iar apropiații se așteptau ca povestea să se încheie cu o nuntă. Totuși, după o perioadă petrecută împreună, drumurile lor s-au separat.

Magda a explicat ulterior că despărțirea nu a fost provocată de un eveniment punctual, ci de distanțarea produsă în timp.

„Nu a fost un eveniment care a apărut brusc şi nici nu a fost o decizie luată în pripă. Se pare că programul încărcat pe care l-am avut atât eu, cât şi Ionuţ, în ultimii doi ani, ne-a făcut să ne petrecem mult timp separat şi, încetul cu încetul, relaţia s-a erodat. Cu puţin timp în urmă, am avut o discuţie în care am luat decizia că e mai bine să ne separăm. Locuiam împreună, dar acum fiecare poate să stea în casa lui.”

Vedeta mai declara la acea vreme:

„Relaţia s-a erodat în timp, programul încărcat nu ne mai permitea să petrecem mult timp împreună, astfel că ne aşteptam ca situaţia să ajungă în acest punct. Sigur că este un moment trist pentru amândoi, dar a fost o despărţire fără lacrimi sau certuri.”

Căsnicia discretă care s-a încheiat după un an

După despărțirea de Piticu’, Magda Pălimariu și-a refăcut viața și a ajuns să se căsătorească departe de ochii publicului. Mariajul a fost unul extrem de discret și a durat aproximativ un an, motiv pentru care puțini au știut că vedeta trecuse deja printr-un divorț înainte de actuala căsătorie.

Ani mai târziu, prezentatoarea avea să vorbească despre impactul pe care l-a avut acel episod asupra vieții sale.

„Dacă mi-ar fi fost teamă, probabil nu aș mai fi făcut acest pas. Desigur că apare dezamăgirea, pentru că, atunci când te căsătorești, îți dorești să dureze tot restul vieții. Dar asta nu m-a făcut să-mi pierd speranța, cu atât mai mult cu cât simt că am atâta dragoste de dăruit. În același timp, îmi dau seama că există oameni care, în urma dezamăgirilor în dragoste, se închid în ei, își ridică ziduri peste ziduri, ajung să fie dezamăgiți de viață în general și intră astfel într-un cerc vicios. Iar singura șansă de ieșire este – culmea! – tot dragostea. Eu mi-am dorit să rămân cu încredere și cu inima deschisă.”, a spus Magda Pălimariu pentru revista VIVA!.

Relația cu finanțistul din Olanda și noul început

După divorț, în presa mondenă au apărut informații despre relația Magdei Pălimariu cu Matei, un finanțist stabilit în Olanda. Povestea lor a atras atenția la acea vreme, existând inclusiv speculații privind o posibilă logodnă.

Relația nu a rezistat însă în timp, iar prezentatoarea și-a continuat drumul până în momentul în care l-a cunoscut pe Ionuț Eriksen.

În 2021, Magda Pălimariu s-a căsătorit cu omul de afaceri Ionuț Eriksen, stabilit în Norvegia.

Cei doi au împreună un băiețel, Aksel, iar vedeta a declarat în repetate rânduri că și-a dorit să își păstreze încrederea în iubire, în ciuda experiențelor dificile din trecut.

CITEŞTE ŞI: Magda Pălimariu, prima reacție după ce a cerut ordin de restricție împotriva soțului său, Ionuț Eriksen: „Este vorba despre o procedură legală în curs”

Scandal de proporții între Magda Pălimariu de la Pro TV și soțul ei! Prezentatoarea a cerut ajutorul Poliției și a fost emis un ordin de protecție