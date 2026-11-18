Un conflict izbucnit în familia Magdei Pălimariu ar fi ajuns în atenția autorităților, după ce prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV ar fi solicitat intervenția poliției în urma unei dispute cu soțul său, omul de afaceri Ionuț Eriksen. În urma incidentului, polițiștii ar fi emis un ordin de protecție provizoriu, iar situația a ajuns ulterior în instanță, după ce bărbatul a contestat măsura.

Potrivit CANCAN.RO, episodul ar fi avut loc în urmă cu câteva zile, pe fondul unor tensiuni între cei doi parteneri. În momentul în care conflictul ar fi escaladat, Magda Pălimariu ar fi apelat numărul de urgență 112, reclamând că se simte în pericol. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru a verifica situația și pentru a evalua riscurile.

Magda Pălimariu, prima reacție după ce a cerut ordin de restricție împotriva soțului său

În urma intervenției, autoritățile ar fi considerat necesară instituirea unor măsuri de protecție temporare, fiind emis un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Ionuț Eriksen. Decizia a fost luată în urma evaluării împrejurărilor sesizate, însă afaceristul nu ar fi fost de acord cu restricțiile impuse și a ales să le conteste în fața magistraților.

Dosarul a ajuns la Judecătoria Buftea, unde urmează să fie analizată contestația formulată de soțul prezentatoarei TV. Termenul stabilit pentru judecarea cauzei este 19 noiembrie, când instanța va decide dacă măsurile dispuse inițial vor rămâne în vigoare sau dacă solicitarea lui Ionuț Eriksen va fi admisă.

„Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat Magda Pălimariu pentru VIVA!

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen, o relație ținută departe de ochii publicului

Prezentatoarea TV și omul de afaceri și-au oficializat relația în 2021, în cadrul unei ceremonii discrete, organizate departe de agitația mediatică. Cei doi au preferat să nu ofere prea multe detalii despre eveniment, alegând să își trăiască povestea departe de atenția publicului.

Un an mai târziu, în vara lui 2022, familia lor s-a mărit, după ce Magda Pălimariu a devenit mamă. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Aksel, în Norvegia, țara în care soțul său locuiește de mai mulți ani și unde își desfășoară activitatea profesională.

Venirea pe lume a copilului a reprezentat o schimbare importantă în viața prezentatoarei, care a trebuit să îmbine responsabilitățile de mamă cu activitatea din televiziune. În perioada de după căsătorie, Magda Pălimariu a locuit o vreme în Norvegia, însă ulterior s-a întors în România, în timp ce soțul său a rămas în țara nordică.

Scandal de proporții între Magda Pălimariu de la Pro TV și soțul ei! Prezentatoarea a cerut ajutorul Poliției și a fost emis un ordin de protecție