Ian și Mira au ajuns în centrul atenției după apariția la Insula Iubirii, iar relația lor a fost analizată intens de public. Totuși, fotografiile publicate de concurentă în urmă cu mai mulți ani par să confirme că povestea lor de dragoste nu este una recentă.

De când au intrat în competiție, Ian și Mira au declarat că formează un cuplu de aproximativ trei ani. În timp ce parcursul lor din emisiune a generat numeroase reacții, imaginile apărute pe rețelele sociale arată că cei doi apăreau împreună încă din 2023, cu mult înainte de participarea la show.

Fotografiile din 2023 le susțin declarațiile

Pe contul de Facebook al Mirei se regăsesc fotografii în care apare alături de Ian încă din 2023. Aceste imagini vin în sprijinul declarațiilor făcute de cei doi în cadrul emisiunii, unde au precizat că relația lor a început cu câțiva ani înainte de participarea la Insula Iubirii.

Detaliul este important în contextul în care Ian și Mira au afirmat încă de la prezentarea lor că sunt împreună de aproximativ trei ani și că au venit în competiție pentru a-și testa relația, nu pentru a construi una nouă.

Cum a început povestea lor

Potrivit celor doi concurenți, relația a început după ce s-au cunoscut pe rețelele sociale. Ian a fost cel care a făcut primul pas și a insistat să o cunoască pe Mira, iar legătura dintre ei s-a dezvoltat rapid.

În cadrul emisiunii, cei doi au vorbit deschis și despre problemele care le-au marcat relația de-a lungul timpului, inclusiv despre episoadele care au afectat încrederea dintre ei. Chiar și așa, au rămas împreună și au decis să își supună relația celui mai dur test din Thailanda.

Relația lor exista înainte de emisiune

Fotografiile publicate în 2023 reprezintă una dintre cele mai clare dovezi că Ian și Mira formau un cuplu cu mult înainte de filmările pentru emisiune. În plus, Ian a declarat că cei doi s-au cunoscut în mai 2022 și că sunt împreună de aproximativ trei ani și jumătate.

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