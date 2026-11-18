Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter, produs în noaptea de miercuri, 18 noiembrie 2026, a provocat momente de panică în mai multe zone ale țării. Seismul, care a avut loc la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, a fost resimțit puternic inclusiv în Galați, unde oamenii au fost treziți din somn de mișcările violente ale locuințelor.

Seismul a avut o magnitudine de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 107,1 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Epicentrul a fost localizat la 44 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 61 de kilometri est de Brașov, 66 de kilometri sud de Focșani, 84 de kilometri sud de Buzău și 92 de kilometri sud de Bacău.

Cum s-a văzut cutremurul de 5,7 grade în Galați

Imagini surprinse în timpul cutremurului, într-o locuință din Galați, arată cât de puternic s-a manifestat seismul. În filmare, casa se zguduie vizibil, obiectele și mobilierul sunt afectate de mișcările pământului, iar animalele de companie devin agitate și încep să fugă prin încăperi, încercând să se îndepărteze de zona în care se aflau.

Pe lângă zgomotele produse de locuință în timpul mișcărilor seismice, în înregistrare se aude și un sunet neobișnuit, care amplifică senzația de panică și face ca momentul să fie cu atât mai înfricoșător. Reacția animalelor surprinsă de camerele de supraveghere ilustrează cât de bruscă a fost trezirea și cât de intens au fost resimțite primele secunde ale cutremurului.

O altă filmare realizată surprinde momentul în care cutremurul se resimte în curtea unei locuințe. În imagini se observă cum întreaga zonă este cuprinsă de mișcări puternice, în timp ce camera surprinde vibrațiile provocate de seism.

Nici locuitorii din Iași nu au scăpat de momentele de panică provocate de seism. Cutremurul a fost resimțit și în municipiu, unde mișcările pământului i-au trezit pe oameni din somn, iar unii au simțit cum locuințele se zguduie pentru câteva secunde. Fiind produs în toiul nopții, seismul i-a luat prin surprindere pe mulți, care au încercat să își dea seama ce se întâmplă și dacă există pericolul unor noi mișcări.

Mișcările telurice au fost resimțite nu doar în Galați, ci și în București, în numeroase județe din țară, precum și în statele vecine, printre care Bulgaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina. În Capitală, oamenii au simțit cum clădirile se mișcă, iar mulți au fost treziți din somn și au ieșit din locuințe de teama unor eventuale replici.

Deși, în primele minute după cutremur, Departamentul pentru Situații de Urgență anunța că nu au fost înregistrate solicitări prin numărul de urgență 112, situația din Galați s-a schimbat pe parcursul nopții. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, au fost înregistrate nouă apeluri la 112, dintre care șapte au necesitat intervenția echipajelor medicale.

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A avut loc un nou cutremur, după cel din Vrancea! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit