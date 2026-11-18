Mădălin Feraru a trecut prin momente tensionate în timpul cutremurului puternic produs în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea. Aflat în direct pe TikTok în momentul producerii seismului, influencerul le-a povestit urmăritorilor că nu mișcarea clădirii l-a speriat cel mai tare, ci zgomotul neobișnuit care a însoțit fenomenul.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 s-a produs la ora 02:48 în zona seismică Vrancea, la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri și a fost resimțit în București și în numeroase orașe din țară. Potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului, seismul a avut intensitatea VI și este considerat unul dintre cele mai importante produse în România în ultimii ani.

Feraru, luat prin surprindere în timpul live-ului

În timp ce discuta cu urmăritorii săi pe TikTok, Feraru a simțit efectele seismului chiar în locuința sa. Influencerul a povestit că avea geamul deschis când a observat că patul și obiectele din jur încep să se miște.

Experiența l-a marcat, însă nu din cauza zguduiturii propriu-zise. Feraru spune că a fost impresionat mai ales de vuietul produs înainte și în timpul mișcării seismice.

„…din adâncuri, din pământ, nu știu cum să-ți explic. Un sunet așa demonesc, de demon, nu? Nu, eu am auzit vuietul. Aveam geamul deschis că voiam să fumez. M-am ridicat cu un picior așa pe ea să iau scară și m-am ridicat cu un picior, țineam pe pat și unul, decât m-am ridicat așa în el, din cot, în picior, să iau după bar. Și când am luat țigările după bar să mă pun… așa mi-a fugit piciorul… patul. Și am auzit ăla: bu-bu-bu-bu-bu.”

Zgomotul neobișnuit l-a speriat mai mult decât cutremurul

La scurt timp după producerea seismului, Feraru a continuat să vorbească despre senzația trăită și a recunoscut că se teme foarte mult de cutremure. Influencerul a mărturisit că s-a gândit imediat la posibilitatea producerii unui seism și mai puternic.

„Mamă, dacă ținea mai mult, știi ce pățeam cu ăsta? Eu nu vă mint. Deci dacă ăsta ținea un minut… E bine că sunt replici de astea mici, să nu vină de ăla mare, știi? Păi unde mergi? Dar nu mai stau în casă, că mi-e frică. Mie mi-e frică de cutremur, de înnebunesc, știi ce zic?”

Feraru a insistat că zgomotul venit din exterior i s-a părut mult mai înfricoșător decât mișcarea în sine a clădirii.

„Bă, nu m-a speriat cutremurul cât m-a speriat sunetul. M-a speriat sunetul ăsta de, nu știu cum să zic, o prezență de diavol, de drac. Voi n-ați simțit-o? Serios acuma, un sunet așa din adâncuri: «bu-bu-bu-bu-bu». Știi ce zic? Ăla m-a speriat pe mine.”

Ce se știe despre cutremurul din Vrancea

Conform informațiilor oficiale transmise de INFP, seismul s-a produs în zona Vrancea la ora 02:48:55 și a avut magnitudinea de 5,7. Epicentrul a fost localizat în apropiere de Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești. Cutremurul a fost resimțit în numeroase regiuni ale țării, inclusiv în București, iar autoritățile au raportat mai multe apeluri la 112 din cauza atacurilor de panică.

În timpul live-ului, Feraru a făcut referire și la amploarea fenomenului, subliniind că mulți oameni au fost speriați de zgomotul și intensitatea seismului.

„În 18 țări s-a simțit. Nu m-a speriat cutremurul în sine, nu. Sunetul m-a speriat. Un sunet așa din abis, un sunet demonic, un sunet pe care nu l-am auzit în viață. Așa, ca și cum vine dintr-o scoarță…” a spus influencerul în timpul transmisiei sale de pe TikTok.

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