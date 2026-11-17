Am aflat în premieră rezultatele examenului psihiatric la care a fost supus Vlad Bălțățeanu! Documentele din dosar scot la iveală detalii surprinzătoare despre comportamentul, trecutul și personalitatea presupusului călău al Valentinei Tănasie. Dan Capatos a prezentat informațiile în exclusivitate, la Dan Capatos Show, unde a discutat cazul alături de profesorul criminalist Marius Butoi. Raportul menționează instabilitate emoțională, reacții impulsiv-agresive și un istoric de consum de substanțe. Mai mult, concluziile evaluării includ și diagnosticul de personalitate de tip emoțional instabil, predominant borderline! Vezi toate detaliile în exclusivitate pe CANCAN.RO!

Potrivit documentelor prezentate de Capatos, Bălțățeanu a avut un comportament rezervat în timpul examinării. Contactul verbal a fost descris drept dificil și greoi, iar răspunsurile sale au fost scurte. Raportul consemnează că bărbatul își menținea privirea în jos și își freca mâinile. Specialiștii nu au identificat însă modificări importante ale atenției și memoriei. Vezi emisiunea integrală aici!

„Examenul stării psihice actuale a lui Vlad Bălțățeanu sună așa: aspect exterior îngrijit. Contact verbal dificil, greoi, cooperant, răspunde scurt, menține privirea în jos, își freacă mâinile. Orientat tempo-spațial. Atenție și memorie fără modificări importante. Ritm și flux ideativ fără tulburări calitative sau cantitative. Coerent, inteligibil, normal.”

Istoricul de autoagresivitate și teama de abandon

Un alt fragment al evaluării descrie o reactivitate emoțională crescută și episoade de impulsivitate agresivă. Documentul menționează inclusiv leziuni autoprovocate la nivelul antebrațului, în copilărie. Bălțățeanu ar fi asociat acele episoade abuzurilor suferite din partea tatălui, pe fondul consumului de alcool. Raportul vorbește și despre relații intense, schimbătoare afectiv, precum și despre o toleranță scăzută la abandon și respingere.

„Interes normal, activitate, afectivitate instabilă, raptusuri impulsiv-agresive. Reactivitatea emoțională crescută descrie acte de autoagresivitate, leziuni autoprovocate la nivelul antebrațului cu lama, în copilărie. Afirmativ, în contextul abuzurilor pe fondul consumului de alcool al tatălui. Despre relații dezvoltate rapid și intens schimbătoare sub aspectul conținutului afectiv, trecând de la stări afective intens pozitive și dependență, la idealizare, furie și rejecție. Toleranță scăzută la abandon, respingere.”

Ce a povestit Vlad Bălțățeanu despre relația cu Valentina

În cadrul examinării psihiatrice, Bălțățeanu ar fi oferit și detalii despre relația cu Valentina Tănăsie. Potrivit raportului, cei doi ar fi început să vorbească mai mult în primăvara anului 2026. Bărbatul a descris episoade de gelozie, conflicte și neînțelegeri.

„Era într-o relație și apoi am început să vorbim mai mult din mai, pe Instagram sau TikTok. Aprilie – mai 2026. Era frumoasă. A fost deschisă în fața mea. Am avut amândoi traume în copilărie. Stăteam non-stop pe video.”

Ce a declarat despre consumul de alcool și substanțe

Raportul psihiatric include și informații despre consumul de alcool și substanțe psihoactive. Documentul menționează și abandonul școlar în clasa a IX-a, pe fondul anturajului și consumului.

„Descrie în copilărie abuzuri fizice și emoționale din partea tatălui, consumator de alcool. Abandon școlar în clasa a IX-a, datorită anturajului și consumului de alcool. Substanțe psihoactive de tip stimulant: cocaină, cristal, marijuana, ecstasy și steroizi anabolizanți. (…) Ambivalență emoțională, instabilitate emoțională, schemă cognitivă de inferioritate, istoric în copilărie cu autovătămări, nevoi crescute de control, cu teamă de abandon. Multiple relații cu sufocare datorate geloziei, reacții disproporționate de furie și rușine în situații sociale, consum de polisubstanțe și alcool. Personalitate tip emoțional instabil, predominant borderline. Intelect normal, IQ 90, nestimulat. Este cercetat în prezent pentru violență în familie și profanare de cadavre asupra concubinei, fapte pe care le recunoaște și asupra cărora manifestă culpabilitate la momentul examinării.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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