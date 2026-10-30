A fost dezvăluit rezultatul expertizei psihiatrice a lui Vlad Bălțățeanu. Ce au descoperit medicii

A fost dezvăluit rezultatul expertizei psihiatrice a lui Vlad Bălțățeanu. Ce au descoperit medicii
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Care este rezultatul expertizei psihologice
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Rezultatul expertizei psihiatrice efectuate în cazul lui Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în moartea Valentinei Tănăsie, a fost făcut public de avocatul Adrian Cuculis. Documentul medical a clarificat mai multe aspecte importante privind starea psihică a bărbatului în momentul comiterii faptei, informațiile fiind transmise autorităților judiciare.

Cazul a șocat opinia publică după ce trupul neînsuflețit al Valentinei Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost descoperit pe 22 septembrie într-o valiză care plutea pe râul Olt. Tânăra, originară din Filiași, județul Dolj, locuia în Tomșani, județul Vâlcea. Potrivit informațiilor din anchetă, aceasta a murit în urma unor leziuni grave, produse cu o zi înainte de descoperirea cadavrului.

Principalul suspect este fostul său iubit, Vlad Bălțățeanu, care se află în arest preventiv. După ce a părăsit inițial România, acesta a fost dat în urmărire internațională, s-a predat autorităților din Elveția și a fost ulterior extrădat în țară.

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Ce au stabilit medicii în urma expertizei psihiatrice

Potrivit documentului prezentat de Adrian Cuculis, evaluarea medico-legală a identificat o tulburare de personalitate de tip emoțional instabil, prezentă atât la momentul faptei, cât și la examinare. Specialiștii au concluzionat că bărbatul putea să înțeleagă în mod critic faptele sale și consecințele sociale negative ale acestora.

„Vlad Bălțățeanu a fost expertizat medico – legal în vederea stabilirii discernământului la momentul săvârșirii faptei. În urma expertizei efectuate, s-a determinat discernământul la momentul comiterii faptei, dar și cu privire la consecințele sociale negative ce derivau din aceasta. Deși nu este uzuală o asemenea expertiză și nici obligatorie, modul brutal prin care i-a suprimat viața Valentinei, dar mai ales modalitatea aleasă de a scăpa de cadavru, au dus la necesitatea clarificării acestui aspect”, a dezvăluit Adrian Cuculis, conform stiripesurse.com.

sursă foto: Facebook

Avocatul a explicat că efectuarea unei asemenea evaluări nu este o procedură obligatorie în toate cazurile. Totuși, gravitatea faptelor cercetate și modul în care ar fi fost ascuns trupul victimei au determinat necesitatea clarificării discernământului suspectului.

„Inculpatul Bălțățeanu Gheorghe Vlăduț a prezentat la data faptei, cât și la momentul examinării, diagnosticul de tulburare de personalitate tip emoțional instabil. Inculpatul a avut capacitatea psihică de a anticipa critic conținutul și consecințele social negative ale faptelor pentru care este cercetat (discernământ păstrat). Nu se recomandă aplicarea măsurilor de siguranță medicală”. a mai spus avocatul.

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