Când trebuie să schimbi cauciucurile de iarnă în 2026. Ce reguli și verificări sunt necesare înainte

Când trebuie să schimbi cauciucurile de iarnă în 2026. Ce reguli și verificări sunt necesare înainte
Anvelope iarnă
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Iarna se apropie cu pași repezi, ceea ce înseamnă că anvelopele de iarnă trebuie schimbate și ele pentru sezonul ce urmează. Cu toate acestea, în România nu există un termen legal de montare. Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii în orice moment al anului atunci când drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. 

Mulți șoferi cunosc și apelează la anvelopele „all season”. Registrul Auto Român spune că denumirea nu este suficientă, astfel că trebuie verificat prezența marcajului M+S, M.S. sau M&S pe flancul cauciucului. În plus, înainte de montarea cauciucurilor, fie că vorbim de luna octombrie, noiembrie sau chiar decembrie, este esențial să verifici adâncimea profilului, uzura neuniformă și eventualele deteriorări, precum crăpături, tăieturi, umflături sau deformări.

Când trebuie să schimbi cauciucurile de iarnă în 2026

Anvelope iarnă

Anvelope iarnă

Conducătorii auto nu trebuie să aștepte o anumită dată calendaristică sau până când ninge în întreaga țară pentru a schimba cauciucurile de iarnă. Dacă pe traseul pe care circulă este deja zăpadă, gheață sau polei, ori dacă merg pe un drum montan, sunt necesare anvelopele de iarnă.

Principalul motiv este că regula privește carosabilul pe care se deplasează autovehiculul, nu anotimpul sau temperatura. Pe de altă parte, șoferii care nu țin cont de această obligativitate pot fi sancționați, potrivit articolului 102 alineatul (1) punctul 28 din OUG nr. 195/2002, explicat de MAI.

Marcajele esențiale la anvelopele „all season”

Pentru ca anvelopele „all season” să fie corespunzătoare, specialiștii recomandă o simplă verificare chiar pe anvelope. Acestea trebuie să conțină marcajele M+S, M.S. sau M&S.

Literele provin din termenii englezești „mud” și „snow”, adică noroi și zăpadă, și pot fi identificate pe partea laterală a anvelopei. Pe de altă parte, există și alte modele care au marcaje precum simbolul unui munte cu trei vârfuri și un fulg de zăpadă, cunoscut drept 3PMSF.

Ce verificări trebuie să faci înainte de montarea cauciucurilor

Înainte de montarea cauciucurilor trebuie efectuate câteva verificări importante. Printre acestea se numără adâncimea profilului, uzura neuniformă și eventualele deteriorări: crăpături, tăieturi, umflături sau deformări. Pentru anvelopele de autoturism, limita generală a profilului este de 1,6 mm.

Dacă prezintă deteriorări, evaluarea unui specialist înainte de utilizare este cheia. În plus, data fabricației joacă un rol esențial, iar ea poate fi citită din grupul de patru cifre de la finalul codului DOT. Primele două indică săptămâna, iar ultimele două anul: 3526 înseamnă săptămâna 35 din 2026, potrivit modului de citire descris de producătorii de anvelope.

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