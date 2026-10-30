Motivul pentru care Alex Velea nu are permis de conducere. Abia acum a făcut dezvăluirea

Alex Velea se numără printre artiștii din România cu care nu te întâlnești întâmplător la semafor. Acesta nu deține permis de conducere, iar după mulți ani de mister, partenerul Antoniei a dezvăluit adevăratul motiv. În plus, cântărețul a vorbit și despre viața de familie, declarațiile sale fiind incredibile.

Alex Velea a abordat unul dintre cele mai neobișnuite subiecte: permisul de conducere. Artistul a spus că nu are carnet, dar și că nu crede că va avea vreodată. Motivul? Nu este pasionat de mașini și nu îi place șofatul. Pe lângă această dezvăluire neașteptată, celebrul cântăreț a spus cum își duce copiii la școală, iar răspunsul său a fost unul uimitor. În plus, a vorbit și despre viața de familie, mărturisind că face un obicei din a le pregăti micul dejun celor mici. Printre altele, a mărturisit cine are ultimul cuvânt într-o discuție: el sau Antonia. Fără pic de ezitare, a subliniat că artista ia toate deciziile. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

De ce nu are Alex Velea permis de conducere?

Artistul a povestit în cadrul unei emisiuni de radio că nu a fost niciodată pasionat de mașini. Pentru el, automobilul a reprezentat întotdeauna doar un mijloc de transport.

Din acest motiv, nu a considerat că este o necesitate. Și atunci, se pune problema cum își duce copiii la școală? Însă Alex Velea a explicat că cei mici au un șofer personal, mai exact un bun prieten care îi duce în fiecare zi la cursuri.

„Eu nu am carnet. Încă nu mi-am luat carnet și probabil nu îmi voi lua niciodată. Nu sunt fan șofat. Nu sunt fan mașini. Mașina este un instrument care te duce din punctul A în punctul B. La școală îi duce un prieten”, a declarat Alex Velea la WTFun, emisiunea de la Pro FM.

Chiar dacă nu își duce copiii la școală, cântărețul are un obicei de la care nu se abate niciodată. El a povestit că în fiecare dimineață le pregătește micul dejun, însă a precizat că nu este cel mai bun bucătar. Chiar și așa, Antonia a completat că în mare parte băieții se descurcă singuri, fiind deja destul de mari.

„În ultimele săptămâni m-am trezit odată cu băieții. M-am trezit să le fac micul dejun. Ei de obicei nu mâncau dimineața și vreau să le fac un obicei să mănânce dimineața. Le fac ori omletă, ori ovăz. Nu sunt cel mai priceput bucătar, dar astea două preparate le plac, ne plac și nouă și funcționează”, a spus el. „Avem copii mari. Se îmbracă singuri, stau singuri, am scăpat”, a completat Antonia.

Cine are ultimul cuvânt în casa Velea?

Cei doi artiști au o carieră de succes și o familie frumoasă. Chiar și așa, au dezvăluit că mai există mici certuri, însă nu atât de grave. Aceștia știu să își gestioneze problemele, astfel că împăcarea nu se lasă așteptată prea mult.

„Ne mai certăm, îți dai seama. Nu am mai avut o ceartă din aia monstruoasă de mult. Mă aprind repede, dar pe chestii mici. Aseară era să ne certăm”, a spus Antonia.

Întrebați cine are ultimul cuvânt, atât în studio, cât și acasă, cei doi au răspuns fără ezitare că Antonia este șefa.

„Ea, ea are. Peste tot, nu doar în studio. Soție fericită, viață fericită”, a punctat Velea.

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