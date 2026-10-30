Dani Oțil, replică savuroasă pentru educatori după o provocare de Halloween: „Ei nu pot să le facă”

Dani Oțil/ sursa foto: colaj CANCAN
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Dani și Gabriela Oțil au intrat în atmosfera de Halloween, sărbătoarea preluată de la americani. Thiago, fiul lor, a avut un proiect la grădiniță, iar părinții s-au pus pe treabă. Cu această ocazie, prezentatorul TV a filmat procesul și rezultatul final, însă schimbul de replici pline de umor a făcut videoclipul și mai amuzant.

Dani Oțil s-a filmat în bucătărie, în jurul mai multor cuțite, pe care le-a folosit pentru a sculpta un dovleac. Printre pregătiri, el și soția sa, Gabriela, au vorbit despre colecția de ustensile pe care o dețin. Mai mult decât atât, Thiago și-a făcut și el apariția, însă avea un alt plan. Pe de altă parte, prezentatorul TV a avut și o replică savuroasă pentru educatori, precizând că cei mici nu pot face față unei astfel de provocări. Cu toate acestea, el s-a mândrit cu rezultatul său. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO 

Dani și Gabriela Oțil, schimb de replici despre colecția de cuțite

Dani Oțil pare că își petrece timpul destul de des în bucătărie. Mai ales dacă judecăm după colecția impresionantă de cuțite pe care o deține. În videoclipul publicat în secțiunea Story pe Instagram, prezentatorul TV i-a transmis soției sale nu ar mai trebui comenteze faptul își cumpără frecvent ustensile. Acesta consideră că în final îi sunt folositoare. Cei doi au avut un schimb de replici neașteptate.

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„Un bărbat… nu are niciodată suficiente cuțite în casă. Dacă vreodată mai comentezi că-mi comand cuțite de pe net…”, a spus Dani Oțil.

„Deci de asta nu le pot folosi eu? De asta nu mă lași să le folosesc? Ăsta nici măcar nu taie!”, a răspuns Gabriela.

„Ăsta este pentru altceva: să întinzi untul pe pâine când ești în vacanță”, a concluzionat prezentatorul.

Dani Oțil/ sursa foto: social media

Dani Oțil/ sursa foto: social media

Dani Oțil, replică savuroasă pentru educatori după o provocare de Halloween

În timp ce Dani Oțil curăța de zor dovleacul, Thiago, fiul său, și-a făcut apariția, însă el avea alte planuri, precizând: „Eu fac mâncare, fac ciorbă de dovleci”.

Ulterior, vedeta de la Antena 1 nu s-a mai abținut și a venit cu o replică savuroasă și ironică, în același timp, spunând că cei mici nu pot face față unor astfel de provocări.

„Am o întrebare… Pentru toți educatorii din România, de ce dați task-ul copiilor de Halloween, de exemplu, pe care ei nu pot să le facă? Adică, ei pot să le picteze, dar noi am ales să folosim colecția de cuțite”, a subliniat Dani.

Însă el nu s-a dat bătut, a continuat să sculpteze dovleacul și a descris perfect atmosfera din jurul sărbătorii americane.

„Acel moment din an când dai voie să te murdărești, e legal să mănânci dulciuri primite de la străini și poți să sperii pe oricine, că nu se supără”, a încheiat el.

VEZI ȘI: Ce face Gabriela, soția lui Dani Oțil, de când acesta a plecat în Malta la filmări

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