Datoriile către Angela Rusu nu sunt recunoscute de organizatorul turneului din America. Artista nu mai cântă peste Ocean în perioada următoare

Datoriile către Angela Rusu nu sunt recunoscute de organizatorul turneului din America. Artista nu mai cântă peste Ocean în perioada următoare
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După ce Angela Rusu a dezvăluit prin ce situație trece în urma turneului din America! Artist l-a acuzat pe organizatorul român cu care a colaborat că nu i-ar fi achitat toți banii pentru spectacolele susținute peste Ocean. Stelian Petcu a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, propria versiune a celor întâmplate. Acesta susține că nu există niciun scandal și că lucrurile sunt destul de clare.

Artista a povestit că turneul american a început pe 9 octombrie și urma să se desfășoare pe parcursul a patru weekenduri, cu spectacole organizate în mai multe orașe din Statele Unite. Potrivit declarațiilor sale pentru CANCAN.RO, colaborarea cu organizatorul Stelian Petcu nu ar fi decurs așa cum se aștepta, iar nemulțumirea principală ar fi fost legată de banii pe care susține că nu i-ar fi primit integral pentru prestațiile sale, dar și de jignirile aduse la adresa ei. (VEZI AICI)

Stelian Petcu și-a prezentat punctul său de vedere/ sursa foto: facebook.com

Stelian Petcu: „Lucrurile sunt destul de clare!”

Contactat de CANCAN.RO, Stelian Petcu a ținut să precizeze că are o altă perspectivă asupra situației și că evenimentele programate vor continua, însă fără participarea Angelei Rusu.

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„Nu este niciun scandal, lucrurile sunt destul de clare. Ce am avut de spus găsiți pe pagina mea de Facebook. Noi ne continuăm evenimentele programate, dar, din păcate, fără doamna Angela Rusu, și asta a fost alegerea domniei sale. Vă mulțumesc, o zi bună să aveți!”, a declarat Stelian Petcu pentru CANCAN.RO.

Angela Rusu, revoltată după ce ar fi fost acuzată că a furat din bacșiș

Stelian Petcu: „I-am achitat doamnei Angela Rusu suma de 7.000 de dolari!”

Stelian Petcu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a prezentat detaliat punctul său de vedere în care susține că i-ar fi achitat deja Angelei Rusu suma de 7.000 de dolari, bani asupra cărora, potrivit acestuia, cei doi ar fi convenit de comun acord. Mai mult, acesta explică că a suportat toate cheltuielile legate de organizarea deplasării artistei în America, de la obținerea visei de lucru până la biletele de avion, transport intern și cazare, deși Angela Rusu a mărturisit că toate aceste lucruri au fost plătite din bacșișul obținut de artiști în urma concertelor pe care le-au avut până acum.

„În legătură cu postarea doamnei Angela Rusu, doresc să prezint, cu respect, și punctul meu de vedere.

Până în prezent, i-am achitat doamnei Angela Rusu suma de 7.000 de dolari (sumă stabilită împreună), pentru care va primi, cu certitudine, documentul de plată aferent. Separat, am suportat integral costurile vizei de lucru prin compania mea, biletelor de avion internaționale și interne, mașinilor închiriate și cazării. Dețin dovezile de plată pentru toate cheltuielile menționate.

Aceste spectacole au fost susținute cu mari eforturi financiare, în condițiile unui număr redus de spectatori și în care am avut de plătit încă trei artiști: Cristian Rizescu, Șușanu și Daniel Hanciuc, precum și sonorizarea.

Programul turneului și participarea au fost următoarele:

* 9 octombrie – Philadelphia: 30 de persoane;
* 10 octombrie – New York: 47 de persoane;
* 11 octombrie – Cleveland: 9 persoane;
* 16 octombrie – Detroit: ANULAT;
* 17 octombrie – Chicago: 55 de persoane cu bilet plătit;
* 18 octombrie – Atlanta: festival;
* 23 octombrie – Jacksonville: 46 de persoane;
* 24 octombrie – Naples: festival;
* 25 octombrie – Miami: 20 de persoane;
* 26 octombrie – Las Vegas: ANULAT;
* 30 octombrie – Sacramento: programat;
* 31 octombrie – Phoenix, Arizona: programat;
* 1 noiembrie – Seattle: programat.

Având în vedere numărul redus de bilete vândute, am discutat cu toți membrii trupei, inclusiv cu doamna Angela Rusu, să continuăm ultimele trei spectacole și să împărțim în mod egal încasările, încercând să ne acoperim cheltuielile și să încheiem colaborarea în condiții civilizate, dându-ne mâna cu respect.

Din discuțiile purtate cu aceasta în prezența colegilor, am înțeles că exista acordul tuturor. A doua zi, doamna Angela Rusu a condiționat participarea la cele trei concerte de plata în avans a 3.000 de dolari, plus 1.000 de dolari pentru bilete de avion. În aceste condiții, cum să achit în avans o prestație care nu a avut încă loc, când spectacolele urmează să se desfășoare vineri, sâmbătă și duminică, iar noi stabiliserăm împreună o altă modalitate de plată?!

Am încercat să găsim o soluție prin dialog, întotdeauna cu respect. Ulterior, am primit un apel din partea soțului doamnei Angela Rusu, în care mi-au fost adresate, din perspectiva mea, amenințări și jigniri. Nu am răspuns cu aceeași atitudine.

Regret că această situație a ajuns în spațiul public. Respect munca fiecărui artist, dar și munca și eforturile organizatorului merită respect. Consider firesc ca publicul să cunoască ambele puncte de vedere, iar orice neînțelegere să fie clarificată pe baza înțelegerilor și a plăților efectuate.”, a postat Stelian Petcu pe pagina sa de Facebook.

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