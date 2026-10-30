Programul Rabla revine cu noi ecotichete! Ce sumă pot obține românii pentru o mașină electrică

Românii care vor să își cumpere un autoturism nou prin intermediul programului Rabla vor avea o nouă oportunitate începând de marți, 3 noiembrie. Sesiunea destinată persoanelor fizice va fi reluată cu fonduri suplimentare, în valoare de 35,4 milioane de lei, provenite din finanțările la care unii beneficiari au renunțat.

Ministra Mediului, Natalia Intotero, a explicat că banii rămași disponibili vor fi puși din nou la dispoziția celor interesați. Sumele au fost recuperate după ce anumite persoane nu au respectat termenele prevăzute în procedură, fie pentru alegerea dealerului auto, fie pentru depunerea solicitării de casare a vehiculului vechi.

„Beneficiarii care nu au ales dealerul în cele 10 zile obligatorii sau nu au făcut cererea de casare în 60 de zile, procedura consideră această renunțare la finanțare, iar banii au revenit la buget. Noi repunem imediat la dispoziția oamenilor”, a declarat Natalia Intotero la Digi24.

Ce valoare au voucherele acordate prin programul Rabla

Valoarea sprijinului financiar diferă în funcție de tipul vehiculului achiziționat. Pentru mașinile complet electrice, ecotichetul este de 18.500 de lei, în timp ce persoanele care optează pentru autoturisme plug-in hybrid pot beneficia de 15.000 de lei.

În cazul vehiculelor hibride, finanțarea ajunge la 12.000 de lei, iar pentru mașinile cu motor termic, statul oferă 10.000 de lei. Aceeași sumă este prevăzută pentru motocicletele convenționale, în timp ce motocicletele electrice beneficiază de un sprijin de 15.000 de lei. Autoturismele diesel nu sunt eligibile pentru finanțare.

Actuala sesiune se desfășoară conform ghidului de finanțare existent, care nu a fost modificat. Astfel, condițiile privind vehiculele eligibile rămân cele stabilite anterior.

Pentru anul 2027, Ministerul Mediului intenționează să acorde prioritate autoturismelor fabricate în Uniunea Europeană. Potrivit ministrei, această direcție urmărește sprijinirea industriei auto europene și stimularea producției din statele membre.

„Pentru anul 2027, acest program va fi o prioritate pentru autoturismele produse în Uniunea Europeană. Încercăm să susținem mai mult producția mașinilor din Uniunea Europeană”, a afirmat ea.

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