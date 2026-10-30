Andreea Bănică, în lacrimi la Furnicuțele. Dezvăluirile emoționante despre tatăl său

Andreea Bănică este mai împlinită ca niciodată. Pe plan profesional, artista are un succes incredibil, iar pe plan personal, are o familie care o susține în orice moment. Ba mai mult, pare că așa a fost dintotdeauna, după cum mărturisește chiar ea.

Invitată în platoul emisiunii „Furnicuțele”, Andreea Bănică a abordat subiecte sensibile care au făcut-o să povestească cu ochii în lacrimi. Aceasta a vorbit despre lipsurile financiare din copilărie, dar și despre tatăl său, cel care i-a fost alături și a încurajat-o mereu. Bărbatul era un om mândru de fiica sa, cu care se lăuda la fiecare pas. Totodată, ea a amintit de episodul cel mai emoționant din viața părintelui său: primii bani cu care a reușit vedeta să își cumpere mașina. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Bănică, în lacrimi la Furnicuțele

Povestea de viață a Andreei Bănică este una impresionantă. Deși provenea dintr-o familie modestă, cu o situație financiară nu foarte bună, a reușit să își construiască o carieră de succes. Cel care a susținut-o și a crezut cel mai mult în ea a fost tatăl ei.

„Făceam parte dintr-o familie modestă. Nu aveau ai mei bani să mă susțină financiar și nici să mă ajute să merg la o facultate în București. Toată viața îmi spunea: «Tu trebuie să devii artistă. Tu o să fii artistă»”, a declarat Andreea Bănică la „Furnicuțele”.

Ulterior, după ce a început să vadă succesul cu ochii, tatăl ei se mândrea cu ea la fiecare pas. Cu lacrimi în ochi, vedeta și-a amintit cât de mult o iubea, dar mai ales că pasiunea pentru muzică i-a insuflat-o chiar el.

„Era lăcătuș mecanic, dar avea muzica drept pasiune. A văzut în mine clar un talent și a spus că pe mine nu mă pierde. Pe mine mă duce până la capăt. M-a iubit enorm. Se lăuda cu mine peste tot. Nu pot să-ți spun cum era cu revistele și cu ziarele. Tuturor le spunea ce face fata mea, unde cântă, ce premii a câștigat”, a mai adăugat ea.

Cel mai emoționant moment din viața părintelui său

Blondina a mai povestit despre cel mai emoționant moment din viața tatălui său. Andreea a explicat că la vârsta de 20 de ani avea deja suma necesară pentru a-și cumpăra o mașină. Tatăl acesteia nici când a văzut-o la volan nu și-a imaginat că artista și-a achiziționat autoturismul.

„Îmi tremurau mâinile când am dat banii să cumpăr mașina. Uite așa îmi făceau mâinile. Am deschis portiera și l-am strigat: «Tata, tu nu mă vezi?». El se uita prin mine. Nu și-a dat seama că eu pot să fiu la volan. Când m-am dat jos de la volan, a început să plângă și a spus: «Nu cred, fata mea, fata lui tata». A fost pentru mine o împlinire, o satisfacție. Simțeam că am făcut ceva și că sunt recunoscută pentru munca mea”, a mai povestit vedeta.

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