Andreea Bănică, în lacrimi la Furnicuțele. Dezvăluirile emoționante despre tatăl său

Andreea Bănică, în lacrimi la Furnicuțele. Dezvăluirile emoționante despre tatăl său
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Andreea Bănică /Sursa foro: Social media
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Andreea Bănică este mai împlinită ca niciodată. Pe plan profesional, artista are un succes incredibil, iar pe plan personal, are o familie care o susține în orice moment. Ba mai mult, pare că așa a fost dintotdeauna, după cum mărturisește chiar ea. 

Invitată în platoul emisiunii „Furnicuțele”, Andreea Bănică a abordat subiecte sensibile care au făcut-o să povestească cu ochii în lacrimi. Aceasta a vorbit despre lipsurile financiare din copilărie, dar și despre tatăl său, cel care i-a fost alături și a încurajat-o mereu. Bărbatul era un om mândru de fiica sa, cu care se lăuda la fiecare pas. Totodată, ea a amintit de episodul cel mai emoționant din viața părintelui său: primii bani cu care a reușit vedeta să își cumpere mașina. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Bănică, în lacrimi la Furnicuțele

Povestea de viață a Andreei Bănică este una impresionantă. Deși provenea dintr-o familie modestă, cu o situație financiară nu foarte bună, a reușit să își construiască o carieră de succes. Cel care a susținut-o și a crezut cel mai mult în ea a fost tatăl ei.

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„Făceam parte dintr-o familie modestă. Nu aveau ai mei bani să mă susțină financiar și nici să mă ajute să merg la o facultate în București. Toată viața îmi spunea: «Tu trebuie să devii artistă. Tu o să fii artistă»”, a declarat Andreea Bănică la „Furnicuțele”.

Ulterior, după ce a început să vadă succesul cu ochii, tatăl ei se mândrea cu ea la fiecare pas. Cu lacrimi în ochi, vedeta și-a amintit cât de mult o iubea, dar mai ales că pasiunea pentru muzică i-a insuflat-o chiar el.

„Era lăcătuș mecanic, dar avea muzica drept pasiune. A văzut în mine clar un talent și a spus că pe mine nu mă pierde. Pe mine mă duce până la capăt. M-a iubit enorm. Se lăuda cu mine peste tot. Nu pot să-ți spun cum era cu revistele și cu ziarele. Tuturor le spunea ce face fata mea, unde cântă, ce premii a câștigat”, a mai adăugat ea.

Andreea Bănică/ sursa foto: social media

Andreea Bănică/ sursa foto: social media

Cel mai emoționant moment din viața părintelui său

Blondina a mai povestit despre cel mai emoționant moment din viața tatălui său. Andreea a explicat că la vârsta de 20 de ani avea deja suma necesară pentru a-și cumpăra o mașină. Tatăl acesteia nici când a văzut-o la volan nu și-a imaginat că artista și-a achiziționat autoturismul.

„Îmi tremurau mâinile când am dat banii să cumpăr mașina. Uite așa îmi făceau mâinile. Am deschis portiera și l-am strigat: «Tata, tu nu mă vezi?». El se uita prin mine. Nu și-a dat seama că eu pot să fiu la volan. Când m-am dat jos de la volan, a început să plângă și a spus: «Nu cred, fata mea, fata lui tata». A fost pentru mine o împlinire, o satisfacție. Simțeam că am făcut ceva și că sunt recunoscută pentru munca mea”, a mai povestit vedeta.

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Andreea Bănică trece prin momente cumplite. „Viața mă pune din nou față în față cu cea mai mare teamă”

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